Dani Pedrosa: “Es importante ganar carreras, pero también es importante no perder”

Fotografía: Marc González - VAVEL

Dani Pedrosa es quizás uno de los pilotos que se mantiene a la sombra, pero esta temporada la regularidad que está teniendo el piloto catalán lo sitúa quinto en la general de la clasificación a tan solo 26 puntos del líder. Pedrosa ha subido a podio en cinco de las ocho carreras disputadas hasta el momento, la victoria en Jerez y cuatro terceros puestos en Austin, Francia, Barcelona y la de este mismo domingo en Sachsenring .

Dani hablaba de sus sensaciones en lo que lleva en esta primera parte de la temporada: “La verdad es que hemos hecho una primera parte de la temporada bastante buena, aunque también hemos hecho cosas que no han estado tan bien, pero estoy contento. Estamos pilotando mejor que el año pasado a estas alturas y bastante bien en general. Pienso que tenemos que mejorar en esta segunda parte del campeonato, hay cosas que se pueden perfeccionar, sobre todo trabajar en intentar ser más estables en el uso de los neumáticos, tanto si hace calor como frío. Ese es uno de los aspectos que hay que trabajar fuerte. La semana pasada (en Assen) tuvimos algunos problemas en frío, hoy ha ido mejor en la carrera. Vamos a enfocar el verano con unos días de descanso pero trabajando duro para ser fuertes en la segunda parte del campeonato”.

El Sábado los pilotos de Honda Marc Márquez y Dani Pedrosa, sospechaban que el domingo se enfrentarían a una dura batalla entre ambos con la finalidad de llevarse la victoria en Alemania, lo que ninguno de ellos se esperaba era que a esta lucha se sumara Jonas Folger y fuera Dani Pedrosa quien se quedara más descolgado en la lucha por la victoria: “Me ha sorprendido mucho Folger, no me esperaba que fuera tan rápido, tampoco le habíamos visto en los entrenamientos tan descarado. Pero la verdad, en las dos primeras vueltas tenía un ritmo increíble, he podido salir bien y estaba súper pegado a Marc, sabía que la carrera era larga y estaba cómodo ahí. Pero después he intentado seguir con mi ritmo igual, pero he empezado a derrapar de atrás, tanto en entrada como en salida de curva, por algún motivo cuando inclinaba mucho la moto se me iba. He intentado no ponerme nervioso porque es una pista donde el neumático se suele calentar pero con el pilotaje puedes recuperarte. Pero no, en cada vuelta más y más, he perdido el contacto y al final tenía muchas vibraciones. Ha habido un momento que Viñales estaba apretando mucho por detrás y he intentado mantener mi ritmo, lo he conseguido”, comentaba Dani.

Tras varios podios a sus espaldas durante esta temporada, Dani tiene ganas de subir a lo más alto del podio: “Es importante ganar carreras, pero también es importante no perder. Hemos visto que el campeonato tiene sorpresas, como la de hoy, y hay que contar con todo”. Dani no se cierra las puertas ha conseguir victorias tanto en circuitos favorables para él y su forma de pilotaje, como en aquellos circuitos que quizás se le resisten más al de Honda: “Hoy en día no me cierro la puerta a circuitos favorables o que no lo son, puedes ganar en circuitos donde a priori no lo parece y en otros saber hacer quinto. Hay que estar preparado para todas las situaciones” , finalizaba Dani Pedrosa.