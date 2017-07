Google Plus

Andrea Iannone: "Yo no me rindo, y con vistas a la segunda parte del curso espero una clara mejoría"

Suzuki sufrió una doble pérdida de pilotos para esta temporada, ya que Maverick Viñales, el que iba a ser su referencia, se fue a Movistar Yamaha como el sustituto de Jorge Lorenzo en el equipo de los diapasones. Por su parte Aleix Espargaró, se marchó a Aprilia, y obligó al equipo japonés a fichar a Andrea Iannone, procedente de Ducati, y a Álex Rins, una de las grandes promesas que ha hecho un gran papel en las categorías inferiores del Campeonato del Mundo.

Se tenían muchas esperanzas en el rendimiento del piloto italiano, sin embargo, Iannone, en la primera mitad de la temporada, solo ha cosechado 28 puntos y ocupa un decepcionante decimosexto puesto en la general de MotoGP. Esto ha hecho que arrecien las críticas al piloto, especialmente por parte de una de las grandes leyendas de Suzuki, el norteamericano Kevin Schwantz.

Acusación de no estar comprometido e invitación a marcharse a los karts

​Schwantz, uno de los mejores pilotos de la historia en 500, afirmó que no veía a Iannone lo suficientemente comprometido en Suzuki, y que si no quería competir en MotoGP, se marchara e iniciara una nueva carrera, en los karts más concretamente. Esto ha hecho que Iannone no se mordiera la lengua y contestase a las acusaciones del ex-piloto estadounidense.

"Siempre le admiré como persona, pero sobre todo como piloto. Me sabe muy mal lo que ha dicho. Y ya que nos vemos tan a menudo y que trabajamos para la misma compañía, hubiera preferido que me lo dijera a la cara, como de padre a hijo", declaró Iannone, que esperaba que lo que le tuviera que decir Kevin Schwantz, no tuviera que enterarse por la prensa.

Además, esto se produce después de que, en el Gran Premio de Alemania, en el circuito de Sachsenring, Iannone se cayese y volviera a cosechar una actuación decepcionante con la moto japonesa. “Las sensaciones del sábado confirman que estamos progresando. Estoy contento del trabajo que ha hecho Suzuki, que se ha volcado en tratar de mejorar la moto. Yo no me rindo, y con vistas a la segunda parte del curso espero una clara mejoría", afirmó el italiano, con esperanzas para la segunda parte del campeonato.