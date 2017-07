Álvaro Bautista: "Estoy contento porque sabía que tenía un buen ritmo en seco"

Google Plus

Álvaro Bautista en el GP de Cataluña / FOTO: MARC GONZÁLEZ - VAVEL

El pasado sábado, Álvaro Bautista hizo una sensacional carrera en Sachsenring, marcando un ritmo fuerte y consistente en el GoPro Motorrad Grand Prix lo que le permitió pasar en decimocuarta posición en la primera vuelta a la sexta posición en el momento en que la bandera cayó. El piloto de Pull & Bear Aspar terminó a sólo cinco segundos del podio y terminó la novena carrera de la temporada como top Ducati.

Pese a salir desde el último cuadro de la cuarta fila, Bautista tenía ritmo en seco y lo demostró remontando hasta la sexta plaza, por detrás de Valentino Rossi.

Es difícil luchar por los cinco primeros, hay muchas motos de fábrica, pero vamos a tratar de dar lo máximo en cada carrera.

"Estoy contento porque sabía que tenía un buen ritmo en seco, y aunque la clasificación y las condiciones en la pista de ayer no fueron las mejores, hoy me he divertido. Este año hemos tenido mala suerte, pero nuestro verdadero nivel siempre debe ser como en esta carrera, vamos a ser positivos y creo que todo va a estar bien a partir de ahora. Vamos a recargar las baterías para fortalecernos. Es difícil luchar por los cinco primeros, hay muchas motos de fábrica, pero vamos a tratar de dar lo máximo en cada carrera. La conversación de un podio es casi imposible, a menos que las circunstancias lo dicten. Somos optimistas y pensamos terminar entre los seis primeros del Campeonato del Mundo, con todas las motos que hay por ahí puede ser un gran resultado “.

El talaverano se mostró satisfecho con sus resultados hasta ahora, con una 4ª posición en Argentina y 5ª en Italia, y está decidido a retomar donde dejó cuando se reanude la temporada. Bautista volverá a la pista junto con el resto de pilotos de MotoGP en el GP de la República Checa la primera semana de agosto.

“Me voy de vacaciones habiendo disfrutado de la carrera y con un buen resultado después de una primera mitad de temporada en la que estamos teniendo, no sé si decirlo así, un poco de mala suerte. Creo que nuestro nivel es para estar en todas las carreras como aquí”, en referencia a la prueba de Sachsenring.

Su renovación con el Pull&Bear Aspar Team y Ducati incluye un aumento salarial y Ducati se encargará de abonar parte de su ficha. El piloto contará además con una Ducati GP17, es decir, la moto de este año de Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, una moto más que competitiva que ya suma este 2017 dos victorias y seis podios.