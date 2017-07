Jorge Lorenzo: "No podemos estar contentos con la posición"

Jorge Lorenzo: “No podemosestar contentos con la posición”. | FOTO: Marc González VAVEL

Jorge Lorenzo se marcha de vacaciones sin encontrar la clave para volver a ser competitivo con la Ducati. El piloto español volvió a sufrir los mismos problemas que viene teniendo en las últimas carreras: es fuerte al comienzo pero no puede mantener el ritmo en la segunda mitad de carrera. El pasado fin de semana, en Alemania, el balear hizo una gran salida y estuvo rodando en las posiciones de cabeza durante los primeros giros. Sin embargo, poco a poco fue perdiendo ritmo hasta finalizar en undécima posición.

El piloto de Ducati no se muestra satisfecho con la posición, pero confiesa que esperaba que el resultado en carrera fuese peor, ya que en el warm up de la mañana no rodó tal y como esperaba. “No podemos estar contentos ni con la posición ni con la diferencia respecto al ganador, pero después del warm up, donde rodé realmente mal, pensaba que iría todavía peor”, comentó Lorenzo. “En carrera al menos hemos hecho 4-5 vueltas a un buen ritmo, sobre todo al principio, y hasta que me aguantó el neumático del lado izquierdo, ha ido más o menos bien”.

Además de los neumáticos, que tanto han dado de que hablar esta primera mitad de temporada, Jorge Lorenzo también sufrió otros problemas hacia final de carrera. “En el tramo final tuve que bajar mucho el ritmo porque en las aceleraciones derrapaba demasiado y no pude luchar por la novena posición”, confesó. “Tanto aquí como en Assen hemos tenido grandes problemas en dos o tres curvas del circuito donde perdía mucho con respecto a los demás, aunque en el resto de zonas tenía la misma velocidad”.

Jorge Lorenzo confiesa que sabía de antemano que estas dos últimas carreras iban a ser complicadas, pero que a pesar de su dificultad han conseguido obtener algún dato que puede serle útil de cara a la segunda mitad de temporada. “Sabíamos que estas dos carreras eran muy complicadas para nosotros, pero si en Assen no sacamos nada positivo, aquí hemos sacado alguna conclusión que nos servirá para circuitos más favorables para mí”, concluye.