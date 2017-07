Tito Rabat y el factor "Michelín"

Rabat en el GP de Alemania | Foto: Tito Rabat

El caos que se forma tras un neumático defectuoso es motivo de enfado para más de un piloto. Lo más sonado estas últimas semanas ha sido la queja de Maverick Viñales y el famoso "mail" sobre qué podía decir, pero no ha sido el último de la parrilla en tener problemas con estas gomas durante las carreras. En Sachsenring le llegó el turno al Estrella Galicia 0'0 MarcVDS, en especial a Tito Rabat.

Rabat, que salía vigésimo cuarto en parrilla, tuvo que hacer milagros con "los mapas del motor" para solventar el desastre de neumático que no marchaba correctamente desde la vuelta 4 para acabar en una meritoria 18° plaza. "Después de 4 vueltas el neumático estaba acabado", decía el catalán. Sin embargo, no ha sido el único. Su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, atravesó problemas similares con el neumático trasero durante la carrera.

"Ha sido extraño porque en el FP3 probamos el mismo neumático y funcionó bien, pero en la carrera, después de cuatro o cinco vueltas estaba completamente acabado y he tenido que tener mucho cuidado abriendo el acelerador, porque era peligroso y fácil caerse. Por eso he tratado de acabar la carrera cambiando los mapas del motor, y eso me ha ayudado mucho, pero aun así he tenido que ir más lento de lo que hubiera querido. Ha sido extraño. Ahora estoy deseando tomar un descanso y volver más fuerte en Brno".

Aunque el piloto consiguió remontar seis posiciones con el cambio de mapas, no entró dentro de los puntos, lo que le deja 17° en el campeonato con tan solo 23 puntos.

Veremos si, después del parón y con los tests de Brno a mediados de este mes, Michelín consigue recopilar los datos suficientes para solventar este problema que puede decidir no sólo una carrera, sino un mundial entero.