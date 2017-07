Jack Miller: "Esperaba hacer una buena carrera"

Google Plus

Foto: Marc González - VAVEL

Para Jack Miller la última carrera antes del parón por vacaciones de verano no ha ido como esperaba. El australiano terminó la cita en el Gran Premio de Alemania en una 15ª posición muy decepcionante después del buen ritmo demostrado durante las sesiones de entrenamientos en la primera jornada de competición.

Los errores comenzaron el sábado, cuando el piloto del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS se vio obligado a pasar por la Q1, sesión que quiso evitar a toda costa. El entrenamiento cronometrado fue positivo, siempre presente entre los dos primeros mejores tiempos que le proporcionaban el pase a la Q2 para así poder salvar los muebles. Pero en los últimos minutos del entreno, cometieron el error de entrar en box en vez de quedarse en pista a mejorar el tiempo.

Entonces la KTM de Pol Espargaró apareció para arrebatarle la segunda posición y, con ella, su posibilidad de disputar la Q2. Cuando se quiso dar cuenta ya era demasiado tarde para volver a entrar en pista. Jack Miller se quedó así en la 13ª posición de parrilla, condicionando su posibilidad de luchar el domingo.

Durante la carrera, el piloto logró ganar un puesto en la primera vuelta que de poco le sirvió. Miller no encontraba confianza ni buen ritmo encima de la moto que le permitiera ser competitivo: "El neumático delantero ha aguantado bien la distancia de carrera pero con el trasero la historia ha sido muy diferente y no ha funcionado como estaba previsto. El neumático patinaba mucho por ambos lados desde la salida y en tres vueltas parecía que ya llevaba 30 vueltas. Con tantas curvas a la izquierda a 10 vueltas del final ya no tenía casi agarre. Es una sensación extraña".

Aun así, Jack Miller pudo sumar un punto a la clasificación general después de una lucha con el británico Bradley Smith en las última vueltas, logrando la 15ª posición. "Esperaba hacer una buena carrera aquí y por eso el resultado es decepcionante. Pero me voy al parón del verano decidido a volver más fuerte en lo que resta de temporada", declaraba al concluir el fin de semana.