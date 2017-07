Danilo Petrucci: "Siento mucho cómo han ido las cosas hoy. Estoy desilusionado"

Petrucci, decepcionado de cómo le fueron las cosas en Alemania (Fuente: Zimbio)

Danilo Petrucci, que sigue en una línea ascendente en el Campeonato del Mundo de MotoGP, fue segundo en los entrenamientos oficiales en el circuito de Sachsenring, correspondiente al Gran Premio de Alemania, sufrió mucho durante la carrera y solo pudo cosechar un discreto duodécimo puesto debido al desgaste excesivo de los neumáticos Michelin en las exigentes curvas del trazado alemán, uno de los más complicados de todo el calendario.

"Siento mucho cómo han ido las cosas hoy. Siendo sincero, he tenido sensaciones extrañas ya en la vuelta de reconocimiento. Durante la carrera, he sufrido para poder llevar la moto: en cada curva de izquierdas sentía que estaba al límite. Me han pasado en la recta, cosa que no me sucede nunca: la goma posterior no me ha permitido poderme exprimirme. Lo siento por el equipo porque ha hecho un gran trabajo. Estoy desilusionado", ha declarado el de Terni, que es octavo en la general, con 66 puntos.

La forma en la que los Michelin se han desgastado en la multitud de curvas a la izquierda del circuito de Sachsenring han sido una de las claves por las que Petrucci solo ha podido llegar duodécimo después de que, en la clasificación del día anterior, fuese segundo colándose entre las Repsol Honda de Marc Márquez, primero y Dani Pedrosa, tercero; estos fueron los integrantes de la primera línea de la parrilla de salida del último Gran Premio de la primera parte de la temporada 2017.

De hecho, en las vacaciones, se ha confirmado una de las mejores noticias para Petrucci: su renovación con el equipo filial de Ducati, el Pramac, para la próxima temporada. Esto significa que contará con el mejor material posible, es decir, la Desmosedici de la temporada 2018, igual que el equipo de fábrica oficial y tendrá un estatus superior a su nuevo compañero de equipo, el australiano Jack Miller, que está a un paso de firmar después de la no renovación del británico Scott Redding.