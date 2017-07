Hector Barberá, un error que le costó la carrera

Foto: Marc González - VAVEL

Las nuevas tecnologías siguen llegando al Mundial de Motociclismo. Este fin de semana, por primera vez en la historia de MotoGP, se ha implantado un sistema por el cuál los equipos están capacitados para enviar una serie de mensajes al display de la moto de su piloto, conocido ya como dashboard.

Se trata de una serie de seis mensajes que, desde el muro, llegan al piloto cuando se encuentra en la pista para avisarle de su entrada a box o de las sanciones, como por ejemplo los ride through (paso por el pit lane).

Y aunque desde Sachsenring ya es posible optar a él, únicamente podrán utilizarlo aquellos equipos que lo hayan homologado por Dirección de Carrera. Ducati fue la única escudería en adaptarlo este fin de semana, tanto para sus motos oficiales como para las satélite. Aunque parece que a Hector Barberá no le ha servido para mucho.

El español del Reale Avintia Racing se adelantó en la salida del Gran Premio de Alemania por lo que, como es habitual, fue penalizado con un ride trhough. A pesar de mostrarse lo en pizarra a su paso por linea de meta, enviárselo al display e, incluso, que los comisarios se lo indicaran en la pista, Barberá no se dio cuenta de ello. Por ello, al superar el límite de vueltas para cumplir la sanción, fue expulsado con bandera negra.

“No me ha salido nada, ni ride through ni jump start, no me ha salido ninguna imagen, hasta que no he visto una bandera negra [la de los comisarios en el muro] no me he fijado, y hasta ese momento no me di cuenta de que era a mí. No entendía el motivo”, explicó.

“El equipo ha trabajado muy bien toda la semana y el feeling con la moto era muy bueno, mi ritmo era de 22,5 a 22 bajos y con esto hubiera podido entrar entre los diez primeros, que hubiera sido un buen paso adelante, o haberme peleado con algunos pilotos que están delante, como Lorenzo o Petrucci, que es un pasito de como estábamos. Es una lástima, una lástima”.

Tampoco vio la pizarra

A pesar que su equipo se lo mostró en la pizarra cada vez que el español pasaba por la recta, Barberá no se dio cuenta. “La recta en Sachsenring es muy cortita y en las primeras vueltas la pizarra no se ve al ir todos en grupo, por eso no la estaba mirando. Yo sabía que no me había adelantado en la salida”, indicaba.

Tras la carrera, Héctor se dirigió a Dirección de Carrera para ver la imágenes ya que no se mostraba de acuerdo con la decisión que se había tomado. “Vi las imágenes y, efectivamente, no me adelanto a la salida. Lo único que la moto tiene que estar parada, y al ser cuesta abajo en el momento que he soltado el freno, cuando se iba a encender el semáforo rojo y meto la marcha, con el embrague se me ha movido hacia atrás en vez de hacia delante. La moto se ha movido, cierto, pero hacia atrás. Pero con el reglamento actual no se puede mover, ni para delante ni para atrás. Es un error mío porque, efectivamente, tendría que haber tenido el freno cogido, pero no ha sido así.", explicaba a la salida.

Pese a todo, el español quiere volver con mayor ilusión y fuerza que nunca para afrontar la segunda etapa del mundial: “Así son las carreras, ahora tenemos un mes y hay que estar positivos y hacer un reset. Tengo que olvidar esta primera parte de la temporada porque para mi ha sido una pesadilla, muy difícil, cuanto más te entregas a algo y más cuesta arriba se pone, parece que las energías que tenemos no están siendo las idóneas para sacar esto adelante. Hay que hacer algún cambio, desde luego. Tenemos un mes por delante y hay tiempo para hacerlo así que voy a ponerme en ello y seguro que en la próxima carrera llegaremos con mejor pié. Y sobre todo que los resultados acompañen, sino es muy complicado seguir así”