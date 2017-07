Loris Baz, operado con éxito de síndrome compartimental. | FOTO: Reale Avintia Racing

Loris Baz se ha sometido este miércoles a una intervención quirúrgica para resolver los problemas de síndrome compartimental (el aprisionamiento de los nervios que se produce al hacer fuerza con el manillar de la moto) que venía sufriendo desde inicios de temporada. La operación ha durado 40 minutos y ha sido llevada a cabo por el doctor Dr. Olivier Dufour en el Hospital d’Aix en Provence, en Francia.

Según las previsiones médicas, el piloto francés del Avintia Racing podrá reaparecer en el próximo gran premio, que tendrá lugar en la República Checa entre los días 4 y 6 de agosto. Aprovechando el parón veraniego, Baz ha decidido someterse a la operación del brazo derecho, en el que venía arrastrando molestias desde el Gran Premio de Qatar. Las molestias que aparecieron durante el primer gran premio de la temporada, y que en un primer momento los médicos atribuían a una tendinitis, han ido más en las carreras sucesivas, lo que ha llevado al francés a pasar por el quirófano para ponerle solución.

No ha sido un proceso fácil, ya que ha pasado por la consulta de varios doctores hasta decidir finalmente pasar por el quirófano. “Me han operado de síndrome compartimental, algo muy habitual entre los pilotos de MotoGP. Yo la verdad que nunca había tenido problemas, pero este año la moto es muy física, quizás la más física que he llevado en mi vida. Las molestias comenzaron en Qatar, es la primera vez que lo noté y me impidió luchar con Lorenzo hasta el final de carrera debido al dolor. Al principio pensamos que podría ser una tendinitis, pero al final comprobamos que era síndrome compartimental. Tras hablar con varios médicos como el Dr. Mir o Dr. Charte, todos coincidieron en que había que operar. Busqué un médico especialista y Randy De Puniet me recomendó al Dr. Dufour. Ahora pasaré una semana tranquilo y después empezaré a entrenar con la moto y en el gimnasio para llegar a Brno en plena forma”, ha comentado el piloto francés.