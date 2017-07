Google Plus

Marc Márquez: El rey de Sachsenring

Marc Márquez es uno de los mayores genios que se han subido a una moto en MotoGP. El de Cervera sigue batiendo récord tras récord y en el Gran Premio de Alemania, hizo su octava victoria consecutiva y su octava pole-position en ocho años. Es un logro que jamás nadie ha hecho en la historia del Campeonato del Mundo de Velocidad, que se rinde año tras año al campeón del mundo cinco veces y uno de los que más fuerte ha irrumpido, desde que en 2.010 comenzó su romance con el Gran Premio de Alemania.

Con una Derbi, cuando aún existía la categoría de 125 cc, el piloto español se quitó de encima a todos sus rivales de una forma asombrosa, en plena escalada hacia el título que sería el primero de su carrera. Márquez demostró que en este tipo de circuitos no hay quien pueda batirle, ya sea en seco o en mojado, le dan igual las condiciones del tiempo, de la pista y Sachsenring, a pesar de las constantes trazadas a la izquierda, no guarda ningún secreto para el español.

​2.011-2.012: El dominio continuó en Moto2

​Para Marc Márquez las categorías no importan, solo necesita una buena moto para seguir logrando victorias, poles, vueltas rápidas... Esta vez en Moto2 con la Suter en su debut en la categoría intermedia, logró otra primera posición en la parrilla de salida y la victoria que aunque un poco más disputada, no fue problema para el ilerdense, a pesar de no conseguir el título esa temporada dejó una muy buena imagen en el paddock de Moto2 y de MotoGP, que ya le seguían de cerca.

Al año siguiente en 2.012, Márquez de nuevo con Suter no tuvo rival en Sachsenring y lograba su tercera victoria consecutiva, a falta de unas pocas carreras para que lograse su segundo campeonato del Mundo, haciendo que Repsol Honda rompiese la norma no escrita de que un equipo oficial no pudiese fichar a un piloto recién ascendido de una categoría inferior, que en este caso era Moto2, y haciendo una pareja de pilotos completamente española.

​MotoGP: El ascenso definitivo de Márquez en Alemania

​Con la llegada en 2.013 de Marc y su 93 al box del Repsol Honda, muchos ojos estaban puestos al rendimiento de Márquez en el equipo oficial, junto a uno de los mejores como es Dani Pedrosa. En su primer año volvió a batir a todos, algunos de los mejores pilotos del mundo y se hizo en su primer año con los mayores, con su tercer Campeonato del Mundo en la última carrera en Valencia, con sus fans, y dejando una nueva victoria en Alemania.

En los siguientes años, volvió a demostrar que el mejor piloto en territorio germano era él. Ganase o no el título, Márquez demostraba una y otra vez que era el más regular de la parrilla. La carrera de este año ha sido la más disputada de las ocho victorias de Márquez en Sachsenring, ya que el piloto local Jonas Folger hizo una carrera sobresaliente que llegó a ser una amenaza para el piloto español, y eso fue aliciente suficiente para el de Repsol Honda se motivase y llegase a establecer un récord más que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta.