Aleix Espargaró: “El balance de la primera mitad de la temporada es negativo”

Google Plus

Fotografía: Gresini Racing

Aleix Espargaró ha hecho sus valoraciones tras la primera parte de la temporada de este 2017, este ha sido el primer año para el piloto catalán como piloto de fábrica de Aprilia y aunque ha tenido varios problemas en algunas de las carreras disputadas hasta el momento, Espargaró ha conseguido ser más rápido de lo que en general se esperaba. Aprilia regresaba a la categoría reina en 2015, donde daba pasos muy pequeños en su evolución, pero consiguiendo puntuar hasta en trece de las dieciocho carreras disputadas. Actualmente han dado un brutal salto en lo referente a la velocidad, cosa que ha quedado claro al conseguir hasta dos top10 en lo que llevan de temporada, sin embargo, han tenido un retroceso en la fiabilidad del motor de la RS-GP.

“El balance de la primera mitad de la temporada es negativo por los puntos, pero ha habido muchos factores como la rotura de los dos motores o las caídas, que nos condicionaron”, explicaba Espargaró. Pero Aleix y su equipo sabe que han conseguido cosas que ni ellos mismos esperaban por ahora: “Pero al mismo tiempo hemos ido rápido, hemos ido más rápido de lo que la gente y nosotros mismos esperábamos”. El debutante en la marca italiana tiene esperanza en que todo a partir de ahora se pueda solucionar y empiecen a venir los buenos resultados de verdad: “Las buenas carreras llegarán, y estoy seguro de que en la segunda mitad de campeonato nos divertiremos”, afirmaba un esperanzado Aleix.

Después de dos años corriendo como piloto oficial en Suzuki, se creía que el piloto de Granollers hacía un retroceso en la decisión que tomó al firmar contrato con su equipo actual, pero ahora el 41 es el primer piloto de una fábrica bastante importante, y el es quien hace un buen trabajo de desarrollo en la moto, que no tan solo beneficia al equipo, ya que él también consigue estar satisfecho por todo su trabajo, estas evoluciones ya empiezan a notarse a día de hoy. “Estoy muy ilusionado, con muchas ganas, al ver que soy más competitivo de lo que me esperaba cuando firmé. El año pasado tenían mucho trabajo para puntuar, y ahora estamos muy arriba, así que hay que estar satisfecho. Hemos hecho los errores de tres años en estas nueve primeras carreras, pero hemos sumado puntos, pero no vamos a pasar de terminar los décimos a subirnos al podio de golpe, pero creo que fue un fin de semana en el que fuimos positivos”,refiriéndose al último GP.

Espargaró sabe que no solo él tiene que dar lo mejor de sí mismo, sino que necesitará la ayuda de su equipo para seguir mejorando y poder conseguir mejores resultados de los que está teniendo hasta ahora. “Creo que el equipo de pruebas va a realizar varios entrenamientos en julio, y esperemos disponer en Brno de un motor con mucha más potencia. La primera mitad del año no fue positiva nivel de números, pero sí que fuimos rápidos”, comentaba el piloto español de Aprilia, como resumen de lo que ha sido su primer medio año con su nuevo equipo de Noale.