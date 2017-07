Dani Pedrosa: las 5 razones de su buena temporada

Google Plus

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Cinco pilotos en veintiséis puntos. Pocos campeonatos se recuerdan tan apretados como este. El hecho de que ningún piloto haya dominado de forma clara sobre el resto, y que en nueve carreras los aficionados hayan visto a cinco pilotos diferentes en lo más alto del podio han contribuido a que el liderato cambie de manos en cada carrera. Y, aunque algunos no lo incluyeran en las quinielas iniciales, en este grupo de cinco pilotos que se están jugando el campeonato se encuentra Dani Pedrosa.

El de Castellar del Vallés ha firmado una gran mitad de temporada, en la que solo se ha visto perjudicado en algunos circuitos por los neumáticos, que tanto protagonismo están acaparando este año. Es la primera vez en que Pedrosa está tan cerca del líder a estas alturas del campeonato desde que llegó a la categoría reina, lo que llena de optimismo a sus seguidores, que esperan que este año llegue, por fin, la tan ansiada y merecida corona mundial. Pero, ¿qué ha llevado a Pedrosa a estar en esta situación?

1.Victoria en Jerez

Ya lo dijo Marc Márquez el sábado antes de la carrera en el circuito de Jerez “Cuando Dani tiene el día…”. Lo cierto es que Dani Pedrosa no tuvo solo el día. Tuvo todo el fin de semana. De viernes a domingo. Dominador claro en el trazado jerezano. Durante los entrenamientos fue el más rápido y ningún otro piloto pudo arrebatarle el mejor tiempo. Y el domingo en carrera salió como un rayo, sin dar opción a sus rivales de arrebatarle la victoria.

Si una victoria siempre da una motivación extra a un piloto, la forma en la que Pedrosa la consiguió en Jerez la multiplica por diez, y más si lo lleva a colocarse en segunda posición en el campeonato.

2.Regularidad en forma de podios

Nueve han sido las carreras disputadas y cinco las veces que Dani Pedrosa ha subido al podio esta temporada. Cuatro terceras posiciones (Austin, Le Mans, Catalunya y Sachsenring) y la victoria de Jerez. De los cinco pilotos que luchan por el título mundial es, junto con Márquez, el que más veces ha terminado entre los tres primeros en esta primera mitad de campeonato.

Después de la última carrera en Alemania, Pedrosa reconoció la importancia tanto de ganar carreras como de subir al podio, y más en esta temporada en la que todo cambia en un fin de semana. “Es importante ganar carreras, pero también es importante no perder. Hemos visto que el campeonato tiene sorpresas, como la de hoy, y hay que contar con todo”, afirmó al finalizar la prueba en Sachsenring.

3.Ausencia de lesiones

Este es, quizá, el aspecto más importante. Durante lo que ha transcurrido de temporada, Dani Pedrosa no ha sufrido ninguna lesión, al contrario que en años anteriores. Sin ir más lejos, en 2015 el de Castellar del Vallés decidió pasar por el quirófano justo tras la carrera inaugural en Qatar, perdiéndose las primeras citas de la temporada y volviendo a aparecer en Le Mans. Esa ausencia tan prolongada le hizo perder muchos puntos y alejarse de los puestos de cabeza, aunque terminó la temporada en cuarto lugar.

En 2011, una caída en Le Mans le costó una rotura de clavícula, con operación incluida. Quizás esta es la lesión que con más rabia recuerdan sus seguidores, ya que esa temporada Dani Pedrosa luchaba por el título; lucha que se truncó al irse al suelo en el trazado francés.

4. Los neumáticos

La cara negativa esta temporada se está mostrando en forma de neumáticos. Dani Pedrosa aún no ha encontrado la forma de hacer que los compuestos que Michelín proporciona a los equipos de la categoría reina funcionen correctamente en todos los circuitos. Y esto se ha comprobado en Assen, un circuito que al catalán le gusta y que tradicionalmente se le ha dado bien. Pedrosa terminó en decimotercera posición, con dificultades para poder mantener el ritmo.

De hecho, tras el podio de Sachsenring, el de Honda afirmó que uno de los aspectos a mejorar en la segunda mitad de temporada es el rendimiento de los neumáticos. “Pienso que tenemos que mejorar en esta segunda parte del campeonato, hay cosas que se pueden perfeccionar, sobre todo trabajar en intentar ser más estables en el uso de los neumáticos, tanto si hace calor como frío. Ese es uno de los aspectos que hay que trabajar fuerte. La semana pasada (en Assen) tuvimos algunos problemas en frío, hoy ha ido mejor en la carrera”, declaró a los medios tras la carrera.

5. Cambio de aires en el box

A principios de año, Dani Pedrosa introdujo cambios en su box, tanto a nivel técnico como humano. Uno de los principales cambios ha sido la sustitución de Ramón Aurín como jefe de mecánicos por por Giacomo Guidotti, además de la presencia de Sete Gibernau como coach. Parece que este cambio ha favorecido al español esta temporada, ya que se muestra mucho más relajado y feliz.

Y puede que esta sea la clave. La felicidad. Tras la carrera de Jerez, Dani Pedrosa irradiaba alegría en sus gestos. Era la imagen viva de la satisfacción. Sete declaró que “las victorias no llevan a la felicidad, sino que la felicidad lleva a las victorias”, palabras que suscribió Dani unos días después, al afirmar que “un piloto contento es un piloto rápido. Estoy contento porque ahora soy más consciente de las cosas, cuando era joven me salía todo natural, pero no era consciente de por qué era rápido, de por qué tenía gente detrás. Es más divertido ahora cuando las cosas pasan y sé que están pasando porque estoy haciendo que pasen”.

Estas claves, unidas al talento y el carácter luchador del catalán, lo han llevado a estar vivo en la lucha por el campeonato cuando la temporada ha llegado a su ecuador. Puede pasar de todo hasta noviembre, cuando Moto GP baje el telón hasta el próximo año, y aún más en este 2017 tan inusual que los aficionados están presenciando. Pero una cosa es segura: Dani Pedrosa está más fuerte que nunca desde que llegó a la categoría reina. Más maduro, más consciente de todo lo que le rodea. Y no va a dejar de luchar por conseguir ese título que tanto se le resiste y que tanto se merece. No les va a poner las cosas fáciles a sus rivales. La verdadera batalla por el campeonato comienza ahora.