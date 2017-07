Complicado inicio de temporada para Aleix y Sam

Fotografía: Martín Velarde - VAVEL

El equipo Aprilia se presentaba a principios de temporada con sus máximos protagonistas, Aleix Espargaró y Sam Lowes como pilotos oficiales de la marca italiana, además de conocer la nueva montura de la RS-GP, todo el equipo tenía como objetivo encontrarse en lo más alto junto a las Yamaha, las Honda o incluso al lado de las Ducati. Ambos pilotos empezarían una nueva aventura con los que sería su nuevo equipo, Aleix venía de una Suzuki totalmente diferente de la Aprilia, y Sam afrontaba un gran cambio al cambiar de categoría y tendría que adaptarse también a este gran cambio, además tendrían que acoplarse a los demás factores que conlleva estar en un nuevo equipo.

Todos tenían grandes expectativas en ver como sería el transcurso de la temporada, actualmente se encuentran en el ecuador del campeonato, pero... ¿realmente todo fue como esperaban?

Fotografía: Gresini Racing

Aleix Espargaró y Sam Lowes

Aleix Espargaró

Aleix Espargaró terminaba sexto en su debut con Aprilia. Un magnífico resultado y con grandes luchas para conseguir esta magnífica plaza, el piloto catalán declaró que: "Hacía muchos meses que no disfrutaba encima de la moto". La lluvia intermitente dio muchísimos problemas durante todo el Gran Premio de Qatar, pero a Espargaró no se le resistió la carrera y esa sexta plaza fue el mejor resultado que habían obtenido los de Aprilia desde su retorno a la categoría reina. Aleix firmaba al cruzar por línea de meta sus diez primeros puntos para esta temporada.

Pero la cosa no continuó tan bien, ya que en el Gran Premio de Termas de Río Hondo, a pesar de que Aleix consiguió clasificarse para la QP2 y conseguir una sexta plaza en parrilla, el piloto de Granollers finalizaría el que aparentaba ser un gran fin de semana con una caída. En este incidente estuvieron involucrados dos pilotos más, Danilo Petrucci que se iba por fuera y cerraba la puerta al frenar más fuerte, eso dejaba sin posibilidad de maniobra a los pilotos que le seguían, eso provoco un fallo del piloto de Aprilia quién se llevaba por delante a Andrea Dovizioso, a causa de esto ninguno de los dos pilotos pudieron terminar la carrera.

Las cosas para Espargaró se volvieron a complicar en el Red Bull Grand Prix de las Américas, donde el piloto del Aprilia Racing Team Gresini, se vio obligado a parar y cambiar las gomas durante la carrera, perdiendo todas las opciones de puntuar, Aleix simplemente quería: “Quiero olvidar este fin de semana”, tras finalizar la carrera en la décimo séptima plaza y fuera de los puntos.

Este mal sabor de boca se lo pudo quitar un poco tras conseguir una novena plaza en el Gran Premio de Jerez De La Frontera, consiguiendo así otros siete puntos para el casillero del piloto catalán.

Pero Aleix volvió a sufrir problemas en los siguientes tres GP. "Muy enfadado" por la rotura de motor que sufrió su Aprilia RS-GP durante el Gran Premio de Francia. El '41' estuvo peleando por el top diez en Le Mans, pero por tuvo que retirarse y volvió a no puntuar en una carrera. Llegó el GP de Mugello, donde conseguía una vuelta rápida en la quinta vuelta, pero fue justo cuando el piloto de Granollers se enteró de que se había adelantado en la salida y tuvo que pasar por el pitlane en mitad de carrera para cumplir su penalización. Finalmente Espargaró se retiraba a ocho vueltas del final al ver que era imposible la remontada, Aleix estaba totalmente frustrado con lo que le había pasado: “Es la primera vez en mi vida que me adelanto en la salida. Tengo una frustración enorme, porque sabía que este era un fin de semana muy importante para mi equipo, y cometí un error muy, muy grande”.

Fotografía: Gresini Racing

Aleix Espargaró

Llegó el circuito de casa para Aleix Espargaró y nada más empezar el piloto se mostraba disgustado con las modificaciones que había sufrido el Circuit de Montmeló tras el fallecimiento de Luis Salom en ese Gran Premio durante la temporada pasada: "era uno de los mejores circuitos pero ahora se ha convertido en un circuito normal o de mierda. Ya no divierte, cuando era uno de los circuitos más divertidos del mundo". Aleix Espargaró volvió a romper motor en mitad de carrera y se veía de nuevo obligado a abandonar la carrera y por lo tanto se iba a casa sin sumar ningún punto de nuevo.

En el GP de Assen salía desde la décimo quinta plaza de parrilla y finalmente finalizó en la décima plaza sumando así seis puntos que le vienen muy bien para el mundial de este año.

Y por último antes del parón veraniego, llegaba el GP de Sachsenring , donde el piloto catalán esperaba poder afrontar un Gran Premio “normal”: "En Sachsenring quiero cosechar un buen resultado. Espero un fin de semana normal, sin cambios de tiempo, y tal vez con un poco más de suerte”. El 41 conseguía una vez más clasificarse para la QP2, donde luchó para conseguir el mejor tiempo, finalmente se conformaba con una octava plaza en parrilla. Espargaró conseguía acabar séptimo la carrera y al mismo tiempo se apuntaba nueve puntos más en su casillero.

Por ahora Aleix se encuentra en la 14ª posición de la clasificación general. Pero el 41 no está del todo contento con estos resultados de la primera mitad de temporada: “El balance de la primera mitad de la temporada es negativo por los puntos, pero ha habido muchos factores como la rotura de los dos motores o las caídas, que nos condicionaron. Pero al mismo tiempo hemos ido rápido, hemos ido más rápido de lo que la gente y nosotros mismos esperábamos”, pero Espargaró está “muy ilusionado y con muchas ganas” para afrontar la otra mitad de temporada, que dará comienzo el próximo tres de agosto en el circuito de Brno.

SAM LOWES

Forografía: Gresini Racing

Sam Lowes

Sam Lowes se enfrentaba a su primera carrera en la categoría reina en el circuito de Qatar, donde conseguía hacer como mejor tiempo 1'57.712 lo que

no le permitía dar el salto a la QP2, Lowes partía último en parrilla, exactamente en la posición vigésimo tercera. El día de carrera el británico conseguía finalizar su primera carrera en la categoría de MotoGP, haciéndolo en la posición décimo octava, pasando por línea de meta a +47.131 de Maverick Viñales que fue el ganador de la carrera.

El piloto británico no lograba clasificarse ni en la carrera de Termas de Río Hondo, ni en la de Red Bull Grand Prix de las Américas, en los Grandes Premios de Jerez De La Frontera, Mugello y Montmeló, Lowes lograba acabar las carreras, pero sin entrar dentro de los puntos, Sam conseguía la décimo sexta y dos décimo novenas plazas consecutivamente.

En el GP de Assen y en el GP de Sachsenring que son los dos últimos disputados antes del parón veraniego, Sam Lowes no se lograba clasificar de nuevo. Hasta ahora Lowes solo a logrado puntuar en el GP de Le Mans, consiguiendo una décimo cuarta plaza en la carrera, consiguiendo apuntarse dos puntos como estreno de su casillero.

Sam Lowes era amenazado por su equipo con bajarle de su RS-GP si no conseguía mejores resultados pronto, Lowes no entendía muy bien esa situación: "No han sido magníficos, cree que están "bien" teniendo en cuenta el paquete que tengo y que soy novato sobre la moto. No lo entienden muy bien y eso es muy extraño para mí". Su compañero de equipo Aleix Espargaró no le gustó nada como trataron al británico y dio su opinión sobre el tema de una futura sustitución de Lowes a mitad de temporada: "debemos tener más respeto por un piloto que ganó carreras el año pasado. No podemos olvidar estas cosas en sólo tres meses. Hay que tener más respeto, hay que darle más tiempo a Sam, es un piloto con talento. Si llegamos a Valencia y sus resultados todavía no son competitivos, puedes pensar en hacer algo, pero no en junio", comentaba Espargaró defendiendo a Sam Lowes.

Fotografía: Redes Sociales de Aleix Espargaró

​Aleix Espargaró y Sam Lowes

Ahora simplemente hay que esperar para seguir viendo las mejoras de los pilotos de Aprilia. Habrá que ver si los problemas mecánicos consiguen desaparecer y los buenos resultados empiezan a volver para ambos pilotos.

Aleix Espargaró por el momento se encuentra en la 14ª posición y Sam Lowes en la 24ª posición de la general, pero aún estamos en el ecuador de la temporada y los resultados podrían llegar a cambiar por completo.