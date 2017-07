Monster Yamaha Tech3, ¿quién dijo Rookies?

Google Plus

Seguramente poca gente se podría imaginar los resultados obtenidos hasta la fecha por el equipo Monster Yamaha Tech3. De una temporada a la otra pasaron de tener dos pilotos contrastados como Bradley Smith y Pol Espargaró, con quienes llevaban desde la temporada 2013 y 2014 respectivamente, a apostar fuerte por dos Rookies ​como Johann Zarco, bicampeón del mundo en la categoría de Moto2, y Jonas Folger. Una apuesta arriesgada que por el momento parece que les está saliendo de cine.

Perfecta elección de los pilotos

Al ser su primer año en la categoría reina, debería de tratarse de un año de aprendizaje y de coger confianza con la moto, pero nada más lejos de la realidad. Sus pilotos no actúan como simple Rookies, parecen que lleven varios años en MotoGP y se manejan con gran soltura encima de la moto. Solamente hay que mirar los resultados conseguidos hasta la fecha.

El francés Johann Zarco llegaba a MotoGP con el prestigio de haber sido capaz de revalidar su título de Moto2 la temporada pasada, algo que nadie había conseguido lograr hasta la fecha, por lo que su debut se esperaba con gran expectación, aunque con cierta prudencia sabiendo que la primera carrera en la categoría reina no es ni mucho menos sencilla. Nada más lejos de la realidad, Zarco salió en el primer Gran Premio de la temporada con todo y se puso en cabeza desde el inicio de la misma, y consiguió abrir hueco desde la primera vuelta, pero acabó como todo el mundo podía imaginarse, en el suelo. No tenía nada que perder y de no haber besado en el asfalto seguramente hubiera sido capaz de convertirse en el primer Rookie de la historia que gana en su primera carrera en MotoGP. Llegados al ecuador, Zarco ha logrado una pole position ​y un podio en el Gran Premio de casa en Le Mans, mostrando una gran regularidad en el campeonato, sin bajar del séptimo puesto, a excepción de la caída en Qatar, y el decimocuarto y noveno puesto de los dos últimos grandes premios. A pesar de estas tres carreras, su regularidad le vale para estar sexto en la clasificación de pilotos con 84 puntos.

Menos expectación había sobre el debut del alemán Jonas Folger. El piloto teutón finalizó en una discreta séptima posición en el mundial de Moto2, pero le fue suficiente para dar el salto a MotoGP. Su debut fue más complicado que el de su compañero de equipo, firmando una decente undécima posición. Cierto es que ha sido algo más irregular que Zarco, pero en las últimas carreras han estado peleando por posición entre ambos y el pasado fin de semana en Alemania, logró en primer podio de su vida en la clase reina firmando la segunda posición en el Gran Premio de casa, igualando el número de podios al de su compañero de box. Los últimos resultados le han valido para colocarse en séptima posición en el campeonato del mundo con 71 puntos. Veremos si sigue con esta progresión en la segunda mitad del Mundial.

Renovación más que merecida

Los buenos resultados de ambos pilotos, les han valido para renovar sus respectivos contratos de cara a la próxima campaña. La renovación de Folger fue ratificada en el Gran Premio de casa y se mostraba muy contento con ello.

"Estoy muy contento con Hervé y el increíble equipo del Monster Yamaha Tech3. Hasta ahora, este año, estoy encantado con las actuaciones que hemos hecho, incluyendo los test de pretemporada, pero todavía queda mucho. Para el resto de 2017 y el año próximo, yo creo que podemos progresar y hacer grandes avances. Ya estoy emocionado para ver qué podemos hacer en los próximos meses juntos. Tengo que agradecer al jefe y a todos los que están dentro de Tech3 por lo que han hecho hasta ahora, por tener fe en mí" se mostraba agradecido el piloto alemán.

Grandes resultados con maquinaria anticuada

Es bueno recordar que los pilotos del Tech3 no llevan la misma moto que los del equipo oficial Yamaha, pero parece que el chasis de la temporada pasada está funcionando mejor que el de este en muchas de las carreras. Incluso Maverick prefiere este chasis al del 2017. Este hecho, unido a un muy buen entendimiento de los Michelin, les está valiendo para convertirse en algunas carreras en la mejor Yamaha, por delante de las propias oficiales.

Esperemos que sean capaces de mantener el nivel hasta final de temporada y nos ofrezcan mucha lucha con los pilotos de los equipos oficiales.