OCTO Pramac Racing: La gran sorpresa

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Este dúo formado por Danilo Petrucci desde 2015 y Scott Redding uniéndose al año siguiente, ha conseguido sorprender a todo el paddock, incluso dentro del mismo box, y es que Petrucci, no solo ha conseguido estar en el top 10 en la clasificación, sino que le ha dado a la filial de la marca italiana dos podios muy luchados en Mugello y Assen. Contrastrado con la temporada anterior, la mejoría ha sido evidente: 30 puntos más entre ambos y dos podios en vez de uno.

Danilo y sus podios

Una vez más, con el tiempo se hace la experiencia y en el caso del italiano no podía ser menos. Él ha sido la verdadera gran sorpresa del box ducatista ya que, con su GP17, ha conseguido incluso quedar por delante de las Ducatis oficiales de Dovizioso y Lorenzo. Aunque el año pasado no fuese el mejor inicio de su carrera, puntuando solo en tres carreras, este año, le ha dado la vuelta a la tortilla y ha cometido solamente tres fallos.

Qatar no es que le fuera especialmente bien, de hecho fue el primer fallo. Entre ese cero y el siguiente que vendría, en Le Mans, hubo dos séptimos (Argentina y Jerez) y un octavo en Texas. Sin embargo, fue llegar a territorio conocido como “casa”, Mugello, y casi formar el triplete italiano. Se esperaba una actuación magistral de Valentino Rossi y la afición tiffossi se llevó a casa la victoria de Andrea Dovizioso y el segundo podio de Danilo en su trayectoria mundialista. Entre podio y podio, viene otro fallo, el tercero. En Catalunya no pudo acompañar a su compatriota de nuevo en el los cajones de los tres primeros clasificados, pero en Holanda gana Rossi y Danilo se sube al segundo cajón, llegando en ocasiones a disputarle la victoria a un Rossi que venía de sequía desde hace un año. De hecho, el de Ducati se sentía con fuerzas para ganar al nueve veces campeón del mundo pero la dificultad para pasar a unos doblados Rins y Barberá, truncó la posibilidad de la que vendría a ser su primera victoria. Al parecer Alemania no es un circuito Ducati y así se demostró, quedó duodécimo, poniendo como punto y aparte la peor clasificación en zona de puntos este año.

A pesar de los fallos, el romano se va de vacaciones octavo, aunque sin opciones, y con dos podios que de seguro le sabrán a gloria. Ya lo decía en Holanda: “Quiero ganar”. Ese será su objetivo.

Foto: zimbio.com

Redding en la sombra excepto en agua

Al británico no le van tan bien las cosas como a su compañero de equipo. El año pasado a estas alturas iba duodécimo en el mundial con un podio en Assen, aunque con dos ceros más. Este año se encuentra decimotercero, con tres ceros y una primera mitad bastante discreta comparada con la de Petrucci. Esta diferencia se debe a la montura. Mientras que el italiano lleva la GP17, más similar a las oficiales, Redding mantiene la de la temporada pasada, la GP16, menos evolucionada y que le limita a la hora de luchar incluso con su compañero de box.

La temporada empieza bien con el séptimo en Qatar y un octavo en Argentina. Continuó dentro de los puntos en Texas y Jerez (12º y 11º) y en Francia, llega la primera carrera no puntuada, quedando vigésimo. Italia y Catalunya volvieron a sumar algunos puntos en el casillero del británico (12º y 13º). Sin embargo, el broche final en Assen y Sachsenring le dejó con un mal sabor de boca, terminando fuera de los puntos en ambas (18º y 20º).

Aunque en Assen dio una lección sobre agua en el FP3, la carrera al ser declarada en seco se le hizo cuesta arriba y al llegar al circuito germano, la situación empeoró, llegando a admitir que “fue la peor carrera de mi trayectoria. No sé qué hacer a partir de aquí”. Esto le deja en tierra de nadie para su renovación en el Pramac o su marcha a otro equipo.

Foto: zimbio.com

A partir de la primera semana de agosto se podrá seguir viendo la evolución del equipo que ha dado la mayor sorpresa de la temporada.