EG 0,0 Marc VDS: Cambio de aires

Quiero pero no puedo. Esa parece ser la situación en el garaje del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS. El equipo no hace más que trabajan con la intención de seguir mejorando sus máquinas para poder optar a mejores posiciones. Pero las cosas parecen no salir a flote como a ellos les gustaría.

Lo cierto es que nada tiene que ver la situación que se vive en MotoGP con la que se establece en Moto2, donde ambos pilotos luchan por la corona de la categoría intermedia. Ni tampoco la que se vivió la temporada pasada, con una victoria en el bolsillo gracias a Miller (aunque también con más caídas).

Y cierto es que de lo que más se habla en el paddock con respecto a este equipo son los cambios de cara a la siguiente temporada, en vez de los resultados cosechados.

GP Qatar: Un inicio positivo

La pretemporada había sido positiva para Jack Miller, pero no para Tito Rabat. El español se vio perjudicado por una lesión que le mantuvo lejos de los circuitos durante varias semanas, por lo que su puesta a punto para la competición llegó de manera justa.

Aun así trabajó al máximo y pudo ganar un punto en la primera carrera del año, consiguiendo la 15º posición. "Es una buena sensación sumar un punto aquí en condiciones difíciles pero también después de una pretemporada difícil con mis lesiones. He aprendido mucho este fin de semana con mi equipo, especialmente que necesito estar más seguro al abrir el gas ".

Para Miller, el fin de semana fue complicado por las malas condiciones climatologicas que se vivieron. Tras la cancelación de las clasificaciones, Jack tuvo que salir desde la 16ª posición pero su buen ritmo le permitió establecerse en el décimo lugar en la primera vuelta. Finalmente pudo ser 8º. El australiano estaba más que satisfecho.

Argentina y Austin, misma línea

En Argentina, el australiano cometió un fallo con la elección de los neumáticos en la sesión clasificatoria que le dejó fuera de la Q1, en 17ª posición. El domingo volvió a demostrar su confianza encima de la moto subiendo hasta el 9º puesto, logrando su objetivo del top 10. Tito se mostró contento clasificandose como duodécimo, consiguiendo ser competitivo en un grupo de cuatro y ganando más seguridad.

La tercera cita del mundial trajo consigo la mejor clasificación del equipo en lo que llevábamos de temporada. Tito saldría desde la décimo sexta posición y Miller duodécimo tras un accidente que le obligó a cambiar su moto. Para la carrera, el australiano siguió en su racha del Top 10, esta vez llegando décimo a línea de meta. Rabat fue décimo tercero, feliz de puntuar por tercera vez consecutiva. Aunque la suerte cambiaría para ambos.

Territorio europeo

Jerez fue, sin duda alguna, un Gran Premio para olvidar. A pesar de que la clasificación había ido bien para ambos pilotos, el domingo se torció todo. Miller salía 10º y Rabat 18º, pero los dos se fueron al suelo sin poder seguir la carrera. Además, Jack protagonizó un desafortunado encuentro con Álvaro Bautista por el que fue sancionado.

En Le Mans se volvió a resurgir. Miller volvió a estar entre las diez mejores posiciones con un octavo puesto mientras que el español consiguió 5 puntos más para su casillero. Pero lo destacable de esa cita no fue la actuación de los pilotos, sino la dura y extraña caída de Jack Miller durante la FP4 que nos dejó a todos congelados. Por fortuna, el piloto no sufrió ningún daño y pudo disputar el resto de la jornada con normalidad aunque dolorido.

Para Mugello y Barcelona, Tito Rabat se llevó la 11ª posición en ambas citas. Pero a Jack Miller las cosas se le volvieron a torcer. En Italia únicamente sumó un punto después de un fin de semana lleno de problemas en el tren delantero, lo que le hizo perder ritmo y confianza. En Barcelona se dio su segunda caída de la temporada mientras rodaba dentro de ese objetivo top 10 del australiano.

Assen parece seguir siendo un talismán para Miller. Aunque su actuación no haya sido tan estelar como la de la temporada pasada (donde consiguió llevarse la victoria), el australiano firmó su mejor puesto en lo que va de año. Diez puntos más para la clasificación general. Tito Rabat vivió uno de los fines de semana más duros de la temporada debido a las condiciones húmedas y frías de la pista. Pese a ello fue duodécimo.

Así están las cosas

Nos fuimos al parón de verano tras la carrera de Sachsenring, cita que no supuso grandes resultados para el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS. Miller logró salvar un punto en los último instantes de la carrera pero, sin embargo, Tito no logró llegar.

Los problemas en los neumáticos fueron el principal problema. Según Miller, aunque el neumático delantero reaccionó bien a lo largo de la vueltas, no fue la misma situación en la goma trasera que patinaba mucho. "Es una sensación extraña", declaraba el australiano decepcionado con su posición.

Pese a ello, Jack Miller se fue de vacaciones a tan sólo dos posiciones de su ansiado Top 10, con 41 puntos en este primera parte de la temporada. En el otro lado del box, Tito Rabat es 17º con 23 puntos.

Cambios en el box

Si hay algo que se ha destacado del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS a lo largo de estos ocho gran premios han sido los cambios en sus filas de cara a la temporada 2018. Todo comenzó con la renovación de Aron Canet en el equipo de Moto3 y siguió el fichaje de Joan Mir como nuevo piloto del equipo en la categoría intermedia del mundial.

A partir de aquí las especulaciones siguieron su curso. Estaba claro que uno de los dos pilotos actuales de Moto2 se vería obligado a saltar a la máxima categoría, independientemente de conseguir o no el campeonato. Finalmente será Morbidelli quien ocupará el puesto de Jack Miller en el equipo de MotoGP. A pesar de los rumores sobre la posible marcha de Tito Rabat, el australiano firmó con Pramac Ducati para el próximo año.