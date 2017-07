Andrea Iannone: "Tengo dos años de contrato con Suzuki y me gustaría renovar"

Foto: VAVEL

Tras la decisión de la marca italiana, Andrea ocupó el sitio de Viñales en Suzuki, ya que éste se marchó a Yamaha. Llegó a una moto que había quedado cuarta del campeonato y que había logrado tres podios y una victoria en la temporada 2016. Actualmente Iannone se encuentra en la de decimo sexta posición del campeonato, y su mejor resultado es un séptimo puesto en Austin.

“Que se vaya a correr a los karts”, dijo Kevin Schwantz, uno de los más críticos con el italiano.

A lo que en un entrevista de La Gazzeta del Sport, Andrea contestó:

"Me dio mucha pena. Nunca hablé con él de este tema y habría preferido que me lo dijera a la cara. No me afecta, yo sé lo que está pasando. A mi alrededor hay mucha confusión porque todos esperábamos que las cosas fuesen distintas.Estoy tranquilo. Siempre voy al máximo, sea luchando por la décima plaza o por la primera doy el 110%. Tengo la conciencia tranquila. Ya pasé por esto en Ducati"

Para justificar su bajo rendimiento en lo que va de temporada, Andrea, compara su situación con la de Jorge Lorenzo en Ducati y dice que el también necesita tiempo para adaptarse. Es optimista respecto a la situación del mallorquín en la marca italiana a pesar de decir que de seguir él los resultados habrían sido iguales o incluso mejores y que el sueldo habría sido inferior.

"No me sorprende lo bien que va 'Dovi' este año. Conozco al equipo y sé lo que están trabajando. Yo le habría salido más barato, pero Jorge saldrá de esto. Rossi también tuvo problemas en el equipo".

A pesar de todo lo que se ha hablado sobre la continuación de Andrea en el equipo, el italiano ha zanjado el tema diciendo que:

"En Sachsenring hablamos y pese a todo lo que se ha dicho, quiero continuar. Creo en el equipo y todos debemos confiar en los otros. Están trabajando. Tengo dos años de contrato y me gustaría renovarlo".