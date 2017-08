Google Plus

Julián Simón sobre Triumph: "Dará un nuevo impulso al Mundial de Moto2". | FOTO: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Tras anunciar su retirada a finales del año pasado, Julián Simón continúa vinculado al Mundial de Motociclismo. El piloto de Villacañas compagina su labor como analista y coach de Tito Rabat con la de piloto probador de la marca Triumph, que en menos de dos temporadas será el único suministrador de motores en la categoría de Moto 2. El acuerdo se hizo oficial durante el pasado Gran Premio de Italia.

La marca británica ofrece un motor de 765cc y tres cilindros que rendirá a unos 160 caballos de potencia. Además, estará preparado por ExternPro, quien se encarga del mantenimiento de los actuales modelos tetracilíndricos de 600 cc proporcionados por Honda. "Creo que la entrada de Triumph dará un nuevo impulso al Mundial de Moto2. De vez en cuando es importante cambiar ciertas cosas y esto sin duda será un gran aliciente", ha declarado Julián Simón al respecto.

Simón ya tuvo una primera toma de contacto con la base de este motor en Alcañiz y sus conclusiones fueron muy positivas, aunque no quiso entrar en detalles de aspectos concretos, ya que se muestra muy discreto con las prestaciones del nuevo motor. "No quiero entrar en detalles porque eso corresponde a Triumph. Simplemente diré que hay cosas de él que me han gustado mucho, y eso que solo lo probé en una fase muy embrionaria", afirma el piloto español. Ya tiene fijado un nuevo entrenamiento con el que esperan poder confirmar las buenas sensaciones del primero.

El de Villacañas, que anunció su retirada de la competición al finalizar la pasada temporada, se muestra muy entusiasmado con este proyecto, ya que le permite seguir vinculado al mundo de las dos ruedas. "Para mí es ideal poder seguir con el desarrollo, porque de esta forma voy en moto y me tengo que mantener en forma. Hago lo que más me gusta", concluye.