La Previa de MotoGP VAVEL. GP de Brno: Los cuatro fantásticos

Fotomontaje: Martín Velarde Falcón - VAVEL

Todo saben que Alemania es sinónimo de Honda y es territoro Márquez. El de Cevera volvió a reinar en tierras germanas y consiguió lo nunca visto: ocho poles y victorias seguidas en Sachsenring. En Brno el de Honda querrá conseguir una nueva victoria que le afiance en lo más alto de la clasificación. Yamaha no va a dar nada por perdido, tiene dos pilotos en la parte alta de la tabla, Viñales y Rossi harán lo posible por conseguir sumar puntos por delante de Márquez. Las Ducati, con Dovizioso a la cabeza, no serán menos. El italiano querrá mantenerse cerca de las Honda y las Yamaha para poder seguir entre los cuatro primeros con opciones al título.

Marc Márquez quiere más

Marc sabe que el campeonato va a ser muy duro, muy largo. Con 4 pilotos en lo más alto de la tabla separados por 10 puntos... El de Honda no se equivoca. Quiere ganar. Quiere lograr otra victoria tras el parón de verano. Su segunda victoria consecutiva. Quiere 25 puntos más en su casillero. En las últimas tres carreras ha ido de menos a más y quiere mantenerse. Para ello, tendrá que luchar con las Yamaha que no lo pondrán nada fácil. Viñales, al igual, quiere más y Rossi no quiere despedirse de las motos sin lograr un Mundial como viejo rockero del motociclismo.

Marc Márquez sabe que lo tendrá difícil, más aún cuando el tiempo en el fin de semana no es nada estable. Viernes lluvia, sábado soleado y domingo tormenta. Márquez es un estratega y deberá de arriesgar el próximo fin de semana para afianzarse como líder del Mundial. Son muchas las veces que el de Cervera ha arriesgado. Muchas veces le ha salido bien, otras mal. Pero deberá de asumir riesgos para ir a por todas. Veremos la estrategia de Márquez en Brno...

Las Yamaha a la caza de Marc...

Si es cierto que las Yamaha no dan nada por sentado y van a ir a la caza de Marc. Ya lo demostraron en Alemania. Remontada épica de Viñales y Rossi para que Marc no consiguiera marcar beda entre ambos. Viñales no va a dar nada por sentado e irá a la caza de Marc. Rossi igual. Nos aguarda un fin de semana intenso entre Yamaha y Marc. Un duelo Viñales-Marc bastante competitivo, por un Mundial que empezará a decidirse en el próximo mes. Sin lugar a dudas, las Yamaha van a ir a la caza de Marc... Yamaha sabe que el mínimo fallo es crucial para decantar la balanza a favor del de Cervera. No lo quieren.

Dovizioso y Pedrosa pueden entrar en acción

El fin de semana estará reñido, pero puede haber actores secundarios que se conviertan en principales. Dovizioso, tras dos carreras ganadas, tuvo actuaciones muy malas en Holanda y Alemania. El que iba líder del Mundial y estaba a un nivel enorme, dando pasos de gigante, se venía abajo en las últimas dos carreras consiguiendo quinta posición (Holanda) y octava posición (Alemania).

Por el otro lado, Pedrosa siempre está intermitente. Está y no está. Aparece y desaparece. Buenas carreras en el Gran Premio de Cataluña y Alemania. Entre ellas, mal carrera en Holanda. Es como una montaña rusa. Asciende y desciende dependiendo del circuito. Veremos si Brno es del buen gusto del de Honda para conseguir entrar entre Márquez y las Yamaha.

Bautista, el gran tapado

El español es el gran tapado en las últimas carreras. Ha mejorado muchísimo conforme a las primeras citas del campeonato. En las últimas cuatro carreras ha conseguido 30 de los 44 puntos que tiene en su casillero, destacando el carrerón que se marcó en Alemania saliendo duodécimo y pasando sexto por línea de meta. Puede ser el gran tapado en Brno. Las vacaciones le han podido servir para motivarse y coger fuerzas o, por el contrario, relajarse. Habrá que valorar que tipo de vacaciones ha cogido el de Talavera de la Reina... Con el mal momento que está sufriendo Jorge Lorenzo en Ducati, Bautista puede coger una posición y relevancia en las próximas carreras.