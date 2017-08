Valentino Rossi: "Me siento mejor al entrar en curva con el chasis nuevo"

Google Plus

Valentino Rossi | Foto: zimbio.com

El de Tavullia se ha ido creciendo a medida que iba avanzando las sesiones de entrenamientos en el circuito de Brno y saldrá segundo al quedarse a 92 milésimas del tiempo del “pole man”, Marc Márquez.

Aunque tuvo un pequeño problema con una de sus motos en el FP1 que le impidió montar el neumático más blando, pudo volver a demostrar que sabe poner la moto a punto de cara a la carrera.

Rossi tiene un buen ritmo pero admite que no está a la altura de los pilotos de Honda. Las probabilidades de lluvia son de un 70% con descenso de temperatura. Se espera un grupo de hasta seis pilotos en el que se incluyen las dos Ducatis, Viñales y Crutchlow.

“Las dos Honda están por delante, sobre todo Márquez pero con Pedrosa muy cerca. Y luego somos cinco los que nos podemos jugar el podio. Dovizioso y Lorenzo van muy rápido, Crutchlow también, y Viñales es muy peligroso en la segunda parte de las carreras”, comenta el italiano que lleva el chasis nuevo.

Aunque el nueve veces campeón del mundo no se fía de Márquez y Pedrosa, tampoco le quitará el ojo a su ex compañero de Yamaha, Jorge Lorenzo. "Me preocupan las Ducati y especialmente Lorenzo, que siempre ha sido muy rápido aquí", algo que conoce perfectamente el italiano al haber pasado muchos años con él en el box azul de la fábrica de los diapasones.

Esperemos que la carrera sea declarada en seco o en mojado y no haya flag-to-flag, ya que contaría más la estrategia que la velocidad y se vuelve decisivo el cuando entrar o no junto la información que comunica la pizarra. Hay que escoger el momento indicado para que la jugada salga bien y no fracasar en el intento. Márquez parece ser un experto estratega del flag-to-flag.