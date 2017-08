Valentino Rossi, sobre el nuevo carenado: "Se pierde velocidad punta"

Google Plus

Foto: Yamaha MotoGP Twitter

Solo pudo ser cuarto el domingo en carrera pero el pasado lunes lideró los tiempos. Valentino Rossi fue uno de los muchos pilotos que se quedó un día más en Brno para realizar unos test oficiales y tener la oportunidad de probar nuevas cosas de cara al final de la temporada.

Una jornada marcada por el estreno de un nuevo carenado aerodinámico en Yamaha con el que todavía no se encuentra satisfecho al cien por cien. El italiano muestra sensaciones encontradas. "Es bueno, tengo un buen feeling, pero depende del circuito. Para mí, la velocidad punta es muy importante, y con este carenado pierdes un poco", declaraba Rossi al término de la jornada.

Una nueva montura que facilita las cosas a la hora pilotar, evitando los caballitos a la salida de las curvas. Hecho que comparada con las alas de la temporada pasada, prohibidas por motivos de seguridad.

Foto: Yamaha MotoGP Twitter

Pero lo más probable es que no se vea este nuevo carenado para el Gran Premio de Austria que se celebrará este fin de semana en Spielberg. "La velocidad punta lo es todo. Puede que no sea lo mejor para Austria, pero quizás pueda ser una opción para otros circuitos", aclaró Valentino.

Otra de las novedades de este test ha sido volver a ver al piloto Yamaha rodar con las horquillas de carbono de Öhlins, estrenadas ya este pasado fin de semana. "Está bien. Es más fácil. Me gustan, porque me ayudan a cambiar de dirección y la moto es más fácil, más ligera. Me gusta que sean más ligeras porque implica un menor esfuerzo. A mi edad, es importante", explicaba a los medios.

Un carenado con polémica

Lo cierto es que el nuevo carenado no presentó grandes cambios respecto a los que ya se habían visto. Únicamente se trata de una evolución de una montura ya probada que presentaba alerones internos, aunque esta vez algo más anchos.

Lo que sí sorprendió fueron las ciertas similitudes que dicho carenado tiene con el que KTM presentó en el pasado Gran Premio de la Américas. Se diferencian por un pequeño paso de aire que incorpora Yamaha, pero los parecidos son claros.

Tan evidentes han sido las semejanzas que los comentarios de la marca austriaca poco tardaron en llegar a través de las redes sociales: "Gracias por copiarnos", escribían a través de su cuenta de Twitter acompañándolo con algunos emoticonos.