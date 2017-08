Marc Márquez: “Hemos podido conseguir esta victoria para dedicársela al gran Ángel Nieto”

Marc Márquez apuntando al cielo por Ángel Nieto | Foto: zimbio.com

Marc Márquez sale aún más líder de República Checa al dar una lección de estrategia al resto entrando el primero a cambiar de moto en una carrera que se declaró en mojado.

Ya en su pole position de la parrilla y tras ver el estado de la pista durante la vuelta de formación, tomó la decisión de cambiar el neumático trasero por la opción más blanda de los de lluvia. “La estrategia que hemos preparado en parrilla ha sido determinante”. Sin embargo, el catalán solo se da un 9’5 como nota. “Hubiera sido perfecta si hubiera escogido bien el neumático de agua”.

Así y todo, Márquez entró el primero a cambiar, en la segunda vuelta, y le salió bien la jugada. “He arriesgado, he visto como estaba la pista y he decidido poner el blando para empujar dos vueltas, o cuatro o cinco y cambiar, pero ha ido a peor. Me iba pasando la gente. No encontraba agarre ni tracción y en la segunda vuelta he pensado que cambiaba de moto y ya me apañaba con los de seco”.

“Me ha servido para coger ritmo muy bien, he estado a punto de caerme cuatro o cinco veces, pero al pasar por línea de meta y he visto ‘P1+20’, ya he pensado que tocaba gestionar la carrera para llegar al final”, decía el de Cervera, que consiguió su tercera victoria de la temporada.

Aunque Márquez niega el hecho riendo, a nadie se le ha pasado la extraña pérdida de posiciones después de pasar por primera vez por meta siendo segundo en un supuesto intento de que nadie de sus potenciales rivales le viese entrar al pit lane. “No, no. Siempre intentas estar delante, pero estaba sufriendo y me patinaba mucho el neumático en las rectas. Escogí el blando porque pensaba que me iba a dar un plus cuatro o cinco vueltas pero no ha sido así. He entrado porque tenía problemas”. Incluso Valentino Rossi cree que fue una estrategia para entrar sin ser visto.

“Lo importante es que, una vez más, una carrera bandera a bandera nos ha salido bien y hemos podido conseguir esta victoria aquí en Brno que es muy importante, y sobretodo para poder dedicársela al gran Ángel Nieto, al maestro, ya que parecía que Brno lloraba por él pero al final se ha secado para que tres españoles estuvieramos en el podio”. Unas bonitas palabras del pentacampeón hacia la leyenda del 12+1 que se nos fue el pasado miércoles. Tampoco se descorchó el cava por respeto al Maestro.

Ahora es líder del mundial por catorce puntos. No es mucho, pero como él dijo una vez, las hormigas van poco a poco. “Cuando he pasado la línea de meta he mirado la pantalla para ver donde estaban todos y al final han terminado muy arriba, así que no hemos ganado tanto. Será un campeonato muy largo”, comentaba admitiendo que esperaba perder puntos en vez de lo contrario.

“Ha salido un fin de semana muy bueno, el próximo fin de semana hay una carrera y el año pasado en Austria sufrimos mucho”, haciendo referencia a la próxima cita en el Red Bull Ring. “Lo importante era encontrar este equilibrio, esta estabilidad de ser rápido en todas las situaciones para estar delante y lo hemos sabido aprovechar en un circuito que me cuesta. Nos ha servido para sumar 25 puntos”, concluye.