Dani Pedrosa: “Tenía que entrar, pero he esperado demasiado”

Dani Pedrosa | Foto: zimbio.com

El de Honda quedó segundo por detrás de su compañero de equipo, Marc Márquez, y aunque salió satisfecho con el resultado y el rendimiento de la carrera, no está del todo feliz al ver que se le escapa su compañero en la general.

Al contrario que Márquez, Dani esperó para entrar al menos dos vueltas más y cambiar la moto con reglajes de mojado por la moto con los de seco. “Todo el día ha llovido y no sabes si va a hacerlo de nuevo. Pensábamos que se iba a secar, pero no tan rápido. Lo ha hecho en dos vueltas. He visto que tenía que entrar, pero he esperado demasiado. En estas carreras es complicado decidir el momento”, decía el de Castellar sobre su decisión de entrar más tarde. “A veces te precipitas con el slick, pillas un trozo mojado y te caes. He sido rápido en calentar los neumáticos al salir de boxes, que siempre cuesta. Me arrepiento de no haberlo hecho una vuelta antes”.

“Estoy contento con esta carrera, con el ritmo de todo el fin de semana y por sumar puntos importantes para el equipo, aunque no fue la carrera perfecta”, admite Pedrosa.

Pierde cinco puntos respecto al líder de la clasificación, Márquez, pero está más cerca de los demás aunque siga quinto. Él se siente más fuerte, más que al comienzo del año y confirma que el fruto del buen resultado de Honda en Brno se debe al test realizado en el parón de vacaciones.

“Hay cosas que mejorar, pero sin duda me siento mejor que al principio de temporada. Estoy más concentrado. Hemos perdido cinco puntos con Marc pero hemos recortado a los demás. El entrenamiento que hicimos aquí seguro que nos ha ayudado. Hay que seguir trabajando igual”, comentó al final el de Honda.