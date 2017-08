Google Plus

Valentino Rossi: "Será importante coger el máximo de puntos posibles" | FOTO: Marc González VAVEL

Atrás queda el Gran Premio de la República Checa y Moto GP pone rumbo a Austria, donde Valentino Rossi está deseando volver a subirse a la moto. Tras el cuarto puesto conseguido en Brno, el italiano buscará en el Red Bull Ring hacer frente a la superioridad de Ducati en el trazado austríaco y recortar puntos con el líder del Mundial, un Marc Márquez del que le separan 22 puntos.

El nueve veces Campeón del Mundo califica como muy positivo el hecho de volver tan rápido a la competición. Tras la carrera en Brno, los pilotos de la categoría reina realizaron un test en el trazado checo, del que Rossi ha sacado conclusiones muy positivas. “Volver tan rápido a la pista es muy importante para nosotros, especialmente después del test de Brno donde hemos probado muchas cosas. Durante el fin de semana en la República Checa, hemos sido rápidos en todas las condiciones y el test nos ha ayudado a entender algunas cosas más”, ha comentado el italiano.

Con respecto a la próxima cita, el Gran Premio de Austria, Rossi reconoce que la pista no le es muy favorable a Yamaha; sin embargo, es optimista y se siente cómodo con su moto. Il Dottore espera poder luchar por conseguir un buen resultado. “Ahora llegamos a Austria en una pista no muy favorable, pero donde espero hacer un buen resultado. Me siento bien encima de la M1 ahora y consigo pilotar sin dificultad”, ha confesado. “Estoy contento y espero poder luchar por el podio cada carrera”.

Valentino Rossi también ha hablado de la lucha por el campeonato. Para el italiano, aún está todo abierto, y está dispuesto a luchar por conseguir el mayor número de puntos posible para mantenerse en la pugna. “El campeonato está todavía abierto y será importante coger la mayoría de puntos posibles”, concluye.