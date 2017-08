Jorge Lorenzo: "Llegamos a Austria mejor que nunca"

Google Plus

Foto: Lucas Andreu - VAVEL

Jorge Lorenzo y su nuevo carenado se han visto fuerte en el Gran Premio de la República Checa. En Brno, el mallorquín conseguía ponerse a la cabeza del pelotón, pero un gravísimo fallo de comunicación y una moto con cualidades no necesarias para la carrera, hicieron que renegará a las últimas posiciones. Aún así, Lorenzo ha visto como su moto ha mejorado y se ve con fuerzas para encarar el Gran Premio de Austria. No cabe duda de que el mallorquín ha mejorado su tiempo personal (medio segundo más rápido) y en Austria, un circuito tan lineal, será una de las bazas para estar en cabeza de carrera. Recordar, que la pasada temporada con Yamaha, cruzó la línea de meta en tercera posición.

"En el fin de semana hemos dado dos pasos adelante, pero el lunes, en los test hemos dado otro. Llegamos mejor que nunca" ha afirmado Lorenzo. El mallorquín se encuentra cómodo y seguro con este nuevo carenado, tanto que ha podido afirmar que: "Estoy muy cerca de conseguir esa seguridad que tenía con mi moto anterior. No la tento totalmente, pero llegará". Además, ha podido añadir que su límite está un poco más allá del que tenía en la cabeza en la primera parte de la temporada. Esto ha hecho que el de Ducati sea medio segundo por vuelta más rápido.

Es sabido por todos que varios pilotos de MotoGP se han quejado de la peligrosidad que conlleva el carenado de las Ducati. Jorge lo tiene claro: “Hay cosas mucho más peligrosas que el carenado. Como las carreras flag to flag, que discutiremos en la Comisión de Seguridad, o la posibilidad de caerte y meter una mano en una rueda. Las quejas vienen de quienes no disponen del carenado o de quienes no saben sacarle partido”.

Sin lugar a dudas, Austria es territorio Ducati y Lorenzo debe de pegar un golpe en la mesa... ¿Será ahora? Confianza y seguridad tiene de cara a la próxima carrera... Con el carenado parece que Jorge está cómodo. Puede ser el momento del mallorquín. ¡Austria, cuidado con Jorge!