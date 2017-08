Resumen de la rueda de prensa del GP de Austria

Foto: Twitter

La rueda de prensa oficial ha dado el “pistolezado” de salida a la edición de este año del Gran Premio de Austria. En la de hoy, han hablado Marc Márquez, Maverick Viñales, Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Cal Crutchlow y Pol Espargaró.

Marc Márquez llega a Austria con la moral por las nubes después de su gran actuación el pasado fin de semana en Brno donde escogió una estrategia que le puso “en bandeja” la victoria. “El año pasado sufrimos muchísimo aquí, espero que este año podamos mantener la buena racha de las últimas carreras”, afirmaba el de Cervera. Cuando dice que el año pasado sufrieron no es ni mucho menos incierto ya que las Honda no lograron adaptarse a un circuito que acrecentaba sus carencias de aceleración. Además, Marc estuvo a punto de llevarse puesto a su compañero en la horquilla después de la recta más larga del circuito durante los entrenamientos y, al evitarle, se fue al suelo sacándose el hombro. No obstante, se lo pudieron recolocar y todo quedó en un susto.

Maverick Viñales estaba siendo la antítesis de Márquez en las últimas carreras hasta que en Brno encontraron algo que les hizo subir el nivel, no obstante, no está siendo el Viñales de principios de año ni mucho menos el de pretemporada. El de Yamaha sabe que la meteorología será “inestable” y que “habrá que ir rápido para entrar en la Q2”. Ha hablado sobre su positivo test del lunes en Brno y ha dicho: “Encontramos algo que me ayuda en la entrada de curva dándome más seguridad”. Según afirma, durante el fin de semana encontraron algo que les ayudaba a ser más competitivos en la segunda mitad de carrera. Algo relevant dado el sufrimiento que mostraba en los últimos Grandes Premios con el nuevo chasis y, en consecuencia, con los neumáticos.

Valentino Rossi celebra este fin de semana su Gran Premio número 200 en Yamaha, una marca que le dio “una segunda oportunidad después de dos años muy negativos en Ducati” y que fue algo decisivo porque si no “seguramente habría dejado de correr”. Valentino afirma llegar en buenas condiciones a Spielberg a pesar de que en el test de Brno no encontraron nada decisivo y todo era “más menos lo mismo”. No obstante, el italiano busca la parte positiva: “Durante el fin de semana, fui rápido tanto en seco como en mojado y eso es bueno”. El momento gracioso del día lo ha tenido el propio Rossi cuando respondiendo a una pregunta que le hacía un seguidor en las redes sobre cuál es el mejor adelantamiento que ha hecho el italiano recordaba el de Lorenzo 2009 en Montmeló o Stoner en Laguna Seca 2008 olvidándose de la acción de Gibernau (presente en la sala) en Jerez 2005 como le recordaba el propio Márquez. Gibernau le “recriminaba” de forma simpática a Rossi que no se hubiese acordado de tal acción y el italiano recordaba que luego “tuvieron problemas”.

Por lo que respecta a Dani Pedrosa está claro que el de Honda llega en un buen estado de forma después de lograr 6 podios en las últimas 7 carreras siendo uno de los pilotos más regulares de la parrilla. A pesar de eso, Dani solo ha conseguido una victoria este año y eso le hace estar aún un poco lejos del liderato ya que en este momento se encuentra a 31 puntos de su compañero. Dani Pedrosa ha sido el que propuesto el mayor cambio en cuanto a logística se refiere: “Creo que habría que intercalar boxes de distintas categorías para evitar que los de MotoGP estén todos juntos y no se produzcan incidentes debido al ajetreo de gente en el pit lane cuando hayan carreras de flag to flag como en Brno”, refiriéndose al de Aleix Espargaró y Andrea Iannone en el que este último acabó en el suelo del pit lane al tener que frenar más fuerte de la cuenta para no chocar con la Aprilia de Aleix. Dani, junto a Valentino, han sido los más críticos en cuanto a la seguridad del circuito austríaco: “Ayer fui a dar una vuelta a pie y siguen habiendo dos o tres puntos donde los muros están demasiado cerca, no se ha cambiado nada”,criticaba. “A ver que acordamos mañana en la Safety Comission”.

Cal Crutchlow, aún convaleciente de su caída en el libre 3 del GP de la República Checa, ha destacado el gran trabajo del equipo Honda en las últimas carreras: “Los mecánicos, los ingenieros y los pilotos están trabajando al máximo, dando lo mejor para tener una moto competitiva en todos los aspectos”. En cuanto a la carrera de la semana pasada, el británico se lamenta de no haber estado “más cerca del podio”.

El sexto invitado de honor a la rueda de prensa de hoy ha sido Pol Espargaró que se ha ganado su presencia en dicha ceremonia después de ser noveno en Brno y conseguir el primer Top10 para KTM en MotoGP. “No podíamos llegar al GP de casa del equipo en mejor momento” reconocía el catalán que ha dado “pasos muy importantes en Alemania y Brno”. El equipo KTM ha pasado de estar “en la parte trasera a la parte media de la tabla” en menos de 9 carreras, lo cual merece una gran admiración. Los austríacos corren a escasos 100 kilómetros de sus sede central y buscarán meter sus dos motos en posiciones delanteras este fin de semana. Están trabajando más que ningún otro equipo y, como apuntaba el pequeño de los Espargaró en rueda de prensa: “En Brno teníamos cuatro motos para el test de Brno y aún así nos faltó tiempo para probar la gran cantidad de piezas que nos habían traído de la fábrica”. En dicho test el equipo contó con la presencia de Espargaró, Smith, Kallio y Oliveira.