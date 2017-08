Aprilia se harta de Lowes

Foto: Twitter

El “baile” de pilotos de la segunda mitad de la tabla está en pleno apogeo después de que ayer por la tarde conociéramos la noticia del fichaje de Jack Miller por Pramac para la próxima temporada 2018 con una GP17 compartiendo box con Danilo Petrucci y “echando”, por ende, a Scott Redding. El australiano ha declarado a los micrófonos de Movistar MotoGP que se siente “agradecido” por el apoyo que Honda le dio en 2015 cuando le subió directo desde Moto3 con un contrato de tres años.

No obstante, Miller no siente que la Honda sea una moto competitiva y ha decidido cambiar de montura. “La Honda es, realmente, la única moto grande que he probado y tengo muchas ganas de comenzar con Ducati” afirmaba el de Townsville. “He estado estudiando cómo les ha ido este año y parece que la moto no va nada mal” decía refiriéndose al que será su nuevo equipo.

El siguiente movimiento se ha sabido hoy después del FP2 cuando el propio Lowes haya confirmado su marcha del equipo y con un futuro que ahora se le presenta bastante incierto: la mejor opción para él sería coger la moto que Miller dejó ayer libre y ser compañero de Franco Morbidelli.

Con su marcha, Lowes deja paso a su compatriota Scott Redding que vestirá los colores del equipo Aprilia en 2018. Scott ha estado sin equipo de forma pública durante menos de 24 horas ya que seguramente este contrato lleve firmado unos cuantos días. Sam y Scott han tenido el mismo problema este año: no han sabido estar al nivel y si comparamos sus resultados con los de sus compañeros de equipo, Espargaró y Petrucci respectivamente, la diferencia en puntos es significativa. En Aprilia, Aleix Espargaró suma hasta el momento 40 puntos, Sam Lowes 2. En el caso de Ducati Pramac, Danilo Petrucci llega a los 75 puntos mientras que Scott Redding no lleva ni la mitad: 33 puntos.

Aún quedan por confirmar el segundo piloto del Aspar Team, los dos del Reale Avintia y uno del Marc VDS para acompañar a Morbidelli así como una posible segunda Honda en el LCR que, según los rumores, podría ir a parar a manos del nipón Takaaaki Nakagami. También está por ver, a pesar de que hay un contrato hasta el año próximo de por medio, qué sucederá con Iannone y Suzuki porque el italiano ya ha dicho públicamente que no se siente “a gusto” con su montura.