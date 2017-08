Maverick Viñales: "Así no se puede luchar por un Mundial"

Foto: Marc González - VAVEL

Cuando parecía que las cosas volvían a ponerse de cara para Maverick Viñales, la competición en el trazado austriaco ha demostrado todo lo contrario. El piloto catalán llegaba a Austria peleando por el título, a tan sólo 14 puntos del líder del Campeonato. Tras el resultado de hoy, se ha mostrado muy descontento con su moto y ha señalado que el problema se debe a una cuestión de puesta a punto.

“Casi desde el principio no teníamos mucho ‘grip’ trasero. No sé si con otros neumáticos iría mejor. Creo que el problema es de puesta a punto. No somos capaces de hacer trabajar los neumáticos. Nunca había visto derrapar tanto la moto como en esta carrera”, explicaba.

Algo que tampoco ha querido pasar por alto el piloto del Movistar Yamaha MotoGP es el resultado de Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3). El piloto francés ha terminado quinto, por delante de las dos Yamaha oficiales. Aunque el test de Brno parecía alumbrar un halo de luz para la marca japonesa, todo apunta a que todavía tienen muchas cuentas pendientes con su moto.

“Es algo extraño, sobre todo porque [Zarco] fue bien y nosotros no. Él aceleraba más y lo notaba desde la moto. No creo que sea problema de las gomas sino de nuestra puesta a punto. Está claro que algo hacemos mal nosotros. Yo también me hago la misma pregunta: ‘¿cómo nos pueden ganar las Tech3?’. De todos modos, terminó a siete segundos de la victoria, así que no es nuestra referencia. Así no se puede luchar por un mundial, haciendo el sexto”, confesó Viñales.

También ha reconocido que considera que la solución quizá esté en trabajar sobre un mismo soporte en lugar de estar dando vueltas probando unas cosas y otras. “Puede que debamos dejarnos de cambiar de chasis, centrarnos en uno y mejorar la moto. No está en mis manos, es algo con lo que estamos trabajando con Yamaha. Detrás de Dani me di cuenta de que Honda nos saca mucho en aceleración”.

La lucha por el título

A pesar de todas las dificultades que están atravesando en el box de Viñales, el piloto no pierde la motivación ni la esperanza de seguir luchando por el título. “Me siento al máximo de cabeza y pilotaje, pero la parte de la moto no va. Hasta que no encontremos el por qué será difícil mejorar las posiciones que estamos haciendo. Hay que seguir motivado y salir de este bache en el que no entendemos muy bien cómo nos hemos metido”, explica Maverick.

También se ha mostrado optimista de cara a poner de su parte y solucionar estos problemas en las próximas carreras: “El equipo sabe mejor que yo que he cambiado mucho mi estilo de pilotaje, ahora ya no puedo ser agresivo. Siempre he frenado muy fuerte, pero ahora tengo que adaptarme a la moto. Al menos la siguiente carrera es en Silverstone y podré poner de mi parte lo que le falta a la moto”, apuntó el de Yamaha.