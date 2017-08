El podio de Austria, al habla: carrera para la hemeroteca

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Andrea Dovizioso terminó llevándose una carrera que bien pudo haberse llevado Marc, o incluso Dani Pedrosa, que esperó atento su oportunidad desde el tercer puesto. Opotunidad que no llegó. Los tramos finales dejaron un duelo para el recuerdo.

Al término de la carrera, esto comentaba el piloto italiano a la prensa desplazada a Spielberg:

“Ganar en la última curva era algo que hacía mucho tiempo que no me pasaba. Es algo estrepistoso”, comentó Dovizioso al final de la carrera.

“Cuando tienes a Márquez detrás sabes que lo va intentar. Hay curvas en las que no se puede adelantar pero él lo intenta. No pensaba que lo fuera a hacer, pero en la penúltima escuché que abría el gas antes que yo. Entonces lo supe, no frené, se fue largo y casi nos tocamos”, aclaró el piloto sobre la última curva de la carrera.

“Seguimos creyendo en lo que estamos haciendo (…) El equipo está haciendo un gran trabajo, ha sido un fin de semana muy complicado, pero el nuevo carenado y el trabajo del equipo han sido importantes, estoy muy agradecido”, dijo sobre Ducati, su equipo.

“Los neumáticos son extraños. Los Michelin no son duros, medios y blandos, sino una mezcla de cosas que se tienen que interpretar. Este fin de semana fuimos los que mejor lo interpretamos porque fuimos los únicos que vimos que la cronometrada se tenía que hacer con la goma media y la carrera, con la blanda”, finalizó, para dar por cerrada así una semana que le deja a 16 puntos del líder del campeonato, Marc.

Marc, por su parte, lo intentó hasta la última curva, literalmente. Pero terminó cediendo a Dovi el puesto más alto del cajón. El ‘93’ de Repsol sigue en la cima de la clasificación.

“Lástima porque casi consigo adelantarle como quería, pero iba muy justo. Estos diez grados de más de temperatura me perjudicaron un poco para mi estilo. Si me hubieses dicho el jueves que haría el segundo detrás de Dovi, habría firmado”.

“En la última vuelta no pensaba para nada en el Mundial, pero creo que este resultado es bueno. Tal como está la cosa no puedes pensar en el Mundial”.

“Hicimos un gran paso hoy y el fin de semana en general. Mejoramos bastante en verano y en el test de Brno. Lo importante es que llevamos varias carreras sin bajarnos del podio”, comentó, orgulloso del trabajo realizado hasta hoy.

Por su parte, Dani Pedrosa estuvo presente en la cabeza de la carrera y bien pudo haber ocupado la primera posición al final de una cita muy abierta de pies a cabeza, pero el destino quiso que finalizase tercero y que ni Marc y Dovi fallaran.

Esto comentó el piloto tras la cita en Spielberg:



“Esta mañana hemos hecho un pequeño cambio y ha sido parte del éxito. Hacer un podio después de pasar por la Q1 y remontar es fantástico. Todo el fin de semana no estaba cómodo. Márquez y Dovizioso han molestado un poco y eso me vino bien para estar cerca”.

“Creo que la estrategia de estar calmado al principio ha sido buena. Perdía un poco el contacto y he ahorrado algo de gasolina para tirar al final. He intentado estar en su ritmo y les he atrapado cuando se han molestado, pero me patinaban tanto los neumáticos que cuando han vuelto a organizarse me he quedado”.

“Durante el fin de semana se me bloqueaba la rueda delantera al frenar y patinaba la de atrás. Por eso he tenido que poner el duro trasero, cuando normalmente no lo llevo. Me sorprende que Ducati haya podido ganar con el blando trasero porque yo me he acabado el duro”.

“Hoy me habría gustado tener algo más de tracción. Vamos a trabajar en eso desde ahora para ver si podemos mejorar el ‘grip’. Si lo hacemos, podemos ir más rápido”, concluyó el piloto español, que se coloca a 35 puntos de su compañero.