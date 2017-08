Lo que aportará Nakagami a MotoGP

Google Plus

Fuente:Zimbio.

En un primer momento, Honda le prometió al japonés que subiría con alguno de sus equipos a la categoría reina si terminaba entre los tres primeros clasificados del mundial de Moto2, sin embargo más tarde supimos que subiría si o si, solo nos faltaba saber en qué equipo.

El japonés no es un piloto que destaque por un palmarés brillante, de hecho, desde el año 2011 que llegó a la categoría intermedia solo ha conseguido una victoria, doce podios, cuatro poles y una vuelta rápida. Este año se encuentra se encuentra séptimo en el campeonato, con 79 puntos y a 129 del líder.

Pero, ¿qué puede aportar un Takaaki Nakagami a una categoría como MotoGP?

Sin duda alguna el punto más positivo de su salto a la categoría reina es que será el único y primer japonés que correrá a tiempo completo en MotoGP desde que lo hiciera Hiroshi Aoyama en el año 2014.

Nakagami, a pesar de ser un piloto bastante irregular,-un día te gana una carrera y es imbatible, y al siguiente no está ni en el top 15,- destaca por su agresividad en el cuerpo a cuerpo, y cuando tiene el día es un espectáculo verlo en pista.

Al piloto nipón también se le da bastante bien correr en agua, de hecho, su primera y única victoria fue en el Gran Premio de los Países Bajos del año pasado, una carrera que acabó dos vueltas antes por la lluvia.

Takaaki Nakagami saliendo de la curva.

Aparentemente no parece que el piloto de Chiba pueda destacar mucho en motoGP, pues no lo ha logrado en Moto2.

Sin embargo, este año estamos siendo testigos de cómo Jonas Folger, que no ha tenido tanto protagonismo en la categoría intermedia, en su salto a la categoría reina ha dado un salto de calidad importante,-consiguió su primer podio en Alemania,- pues está habitualmente entre el top cinco y el top siete. Quizás sea este también el caso de Takaaki Nakagami y subir a MotoGP sea el salto que necesita para conseguir grandes cosas en su carrera.