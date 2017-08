Jonas Folger: "Zarco es bicampeón del mundo, pero puedo hacer lo que hace él"

Después de competir durante años en Moto2 y, en el caso de Zarco, haber conseguido dos títulos mundiales de la categoría intermedia, el alemán y el francés dieron el salto este año a la categoría reina y han demostrado con creces que pueden estar delante a pesar de que sus monturas son de la temporada 2016.

La gran duda e incógnita es saber si Valentino Rossi volverá a renovar, ya con 39 años, o si se retirará, dejando así su sitio libre. “Creo que esta batalla por el asiento de Rossi en Yamaha es entre nosotros dos”, ha dicho Johan Zarco en una entrevista concedida a los compañeros de Motorsport.com.

"Zarco es un bicampeón del mundo. Pero, al final, sé que puedo hacer lo que él hace. No sé cuán lejos irá, pero yo he llegado a donde estaba él a comienzos de año y ahora tengo confianza", respondió Folger al preguntarle por su compañero de equipo. "Al principio del año pensé: 'Ya está. Estará un paso por delante toda la temporada, será complicado pelear con él'. Pero después he ido ganando confianza y las buenas carreras que he hecho me han hecho comprender todo mejor".

"Él es mi primer reto. Necesito batirle. Es un muy buen compañero y muy buena persona. Es un gran tipo. Pero quiere ganarle y yo a él. Luchamos por el mismo objetivo”. A pesar de que la primera parte de Jonas Folger no ha sido lo que se dice brillante, consiguió su primer podio en el Alemania, su Gran Premio de casa. Tras una lucha con Marc Márquez finalmente quedó segundo, igualando así el mejor resultado de su compañero de equipo.

"Luchar con otros siempre me ha dado un poco de miedo por la posibilidad de cometer errores. Y si tienes miedo, siempre los cometes. No tenía la confianza que tengo ahora. Y sin ella, no puedes luchar. Por lo que, a veces, tenía un buen fin de semana pero cometía errores", dijo.

"Hay muchos campeones aquí, por lo que es difícil decirte a ti mismo: 'Hoy voy a batir a este tío'. Ahora compito contra ellos sin pensar 'Oh, es Lorenzo. Este es Rossi. Este Márquez... Estaré detrás, no les pasaré'. Todavía tengo este problema, pero lo controlo y mejoro cada día".