Análisis de la Rueda de Prensa del jueves en Silverstone

Este fin de semana el circuito de Silverstone acoge la cita del mundial dos semanas después de la carrera de Austria la que es, para muchos, la mejor en lo que llevamos de año. Silverstone es el circuito más largo del mundial con 5.900 metros y 18 curvas, volvió al mundial al 2011 para compartir trazado con Fórmula 1, hecho que da lugar a la aparición de muchos baches en pista que perjudican mucho a los pilotos de motociclismo. Este ha sido, como ya lo fue en Catalunya, uno de los temas principales en la rueda de prensa celebrada esta tarde de jueves previa al Gran Premio. En ella se daban cita dos pilotos locales (Scott Redding y Crutchlow), Dani Pedrosa, Marc Márquez, Maverick Viñales y el futuro piloto de Moto GP Thomas Luthi.

Márquez era el primero en hablar y aprovechaba su turno para recalcar la “importancia de la meteorología” y trabajar “desde el primer entrenamiento libre para conseguir la mayor adaptación de cara al fin de semana”.

Andrea Dovizioso ha asegurado sentirse “relajado” después de la última carrera. Ahora, el de Forlì se ve con claras posibilidades de luchar por el campeonato con una moto que está, sin duda aluna, al nivel necesario para ello. Apuntaba que se trata de “un circuito largo, difícil y con baches pero bonito para pilotar con una MotoGP” .Se ha aventurado el italiano a decir que “este fin de semana habrán más pilotos luchando por la victoria”, eso esperamos.

Maverick Viñales, como la mayoría de pilotos oficiales, ha estado este fin de semana de test en Misano donde dice haber “avanzado en cuanto a electrónica”, falta le hace. Si bien es cierto que Maverick empezó el año dominando carreras y con un alto nivel, su rendimiento ha decaído en las últimas carreras a excepción de la loca carrera de Brno donde consiguió ser tercero. Necesita reaccionar si quiere tener posibilidades reales de luchar por el campeonato porque, como bien dice el catalán: “carrera a carrera se nos escapan más y más”.

Dani Pedrosa, por su parte, busca engancharse a la lucha por el campeonato porque, a pesar de hacer unas buenas últimas carreras, siempre lo ha hecho detrás de su compañero de equipo, cosa que ha hecho que Márquez se le distancie en puntos. Ha asegurado que “es importante hacer vueltas y vueltas porque aquí no venimos a menudo y al ser un circuito tan ancho puedes coger diferentes trazadas que te pueden hacer marcar la diferencia”. Se ha mostrado también confuso por el rendimiento de los neumáticos y,en cuanto a eso, ha dicho: “tenemos que entender cuál es el neumático adecuado para la clasificación y la carrera”, decía, “la clave para saberlo es hacer muchas vueltas” ha concluido.

Cal Crutchlow ha sido el primer local en hablar, ha sido escueto como de costumbre y ha asegurado que: “he tenido buenos resultados pero no me gusta demasiado su diseño y además tiene muchos baches”

Scott Redding ha aparecido con una vestimenta especial con motivo de su Gran Premio de casa. Ha comenzado diciendo que “habrá que trabajar en electrónica y neumáticos para preparar la moto para la carrera”. El británico ha aprovechado para repasar su situación: “este año ha sido difícil porque no me he sentido bien, tuvimos problemas mecánicos pero ahora trabajamos de otro modo que me favorece y, por ejemplo, en Austria me fue bien”.

Thomas Luthi ha sido también invitado a esta rueda de prensa tras conocerse que el próximo año será piloto de Moto GP para el Marc VDS. “Es un sueño”, decía, “ahora tengo todo hecho y eso me relaja para concentrarme en el título de Moto2”.

De la mano de Marc Márquez, hemos conocido que mañana, después del FP2 se ensayará el nuevo protocolo de Flag to Flag. Los pilotos se han mostrado bastante reacios en general a este cambio pero, independientemente de las valoraciones, habrá que ver si es eficaz y, sobretodo, más seguro. Como dice el propio Marc: “sobre el papel no me gusta pero mañana veremos cómo es realmente”.

El Media Day ya es historia y mañana las motos tomarán el control en el circuito de Silverstone para dar el pistoletazo de salida a un Gran Premio que se prevé muy emocionante.