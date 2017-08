Tardozzi, sobre Dovizioso: "A partir de ahora podemos llamarle Profesor Dovi"

Google Plus

Foto: Marc González - VAVEL

Hace tiempo que en la escudería italiana sabían que Dovizioso tiene lo que hay que tener para ganar el Campeonato del Mundo de MotoGP. A pesar de las dudas que corrían acerca de la capacidad del italiano para hacer frente a semejante compromiso, dentro de su equipo lo tenían muy claro, y si no era así, tras la hazaña del Red Bull Ring ya no hay lugar para la incertidumbre.

El de Ducati se enzarzó en el trazado austriaco en un mano a mano con el actual líder del campeonato, Marc Márquez. El duelo se saldó en la última curva con la victoria del italiano, lo que le permitió recuperar la segunda posición de la general y situarse a tan sólo 16 puntos de Márquez.

“Nadie pensaba que podíamos pelear por el campeonato, pero Dovi ha demostrado que puede ser un contendiente. A partir de ahora le podemos llamar ‘Profesor Dovi’. Todo lo que hizo en Austria fue a propósito. Él tenía muy claro qué iba a pasar y actuó como nos había dicho que lo haría”, afirma Tardozzi, expiloto y jefe de equipo de Ducati.

Además, la llegada de Jorge Lorenzo a Ducati ha supuesto un chute psicológico para el italiano: las tres victorias que posee la escudería de Borno Panigale esta temporada las ha conseguido él. Esto le convierte en la figura principal de la casa y, como él mismo ha reconocido, le ha aportado la madurez que necesitaba para hacer ‘clic’ y adoptar una postura totalmente diferente, capaz de luchar por el título.

Así lo ha reconocido Tardozzi, afirmando que lo único que necesita su piloto es un plus en estrategia: “Dovi no necesita demasiado apoyo externo en lo relativo a la psicología. Lo que necesita es el complemento que le podemos aportar desde el punto de vista estratégico. Tiene un grupo que se dedica a ello. Dovi tiene la buena predisposición, y batir a Márquez en la última curva es algo que no todo el mundo puede hacer”.

Acerca del nuevo carenado, el jefe de equipo de la marca italiana considera que es una historia similar a la que sucedió la temporada pasada con la prohibición de las alas: “Con los nuevos carenados pasa lo mismo que con las alas: en un primer momento, los demás equipos nos quisieron perjudicar, mientras que ahora todos siguen nuestro camino”, afirma.