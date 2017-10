Previa Aspar Team GP de Japón 2017: terminar con buen sabor de boca

Foto: Lucas ADSC | VAVEL

El Aspar Team cuenta en sus filas con dos Ducati. La GP15, conducida por Karel Abraham, no está obteniendo los mismos resultados que la GP16 que tiene entre sus manos el español, Álvaro Bautista. El equipo se encuentra en la recta final del Mundial de MotoGP con dos pilotos totalmente contrarios. El de República Checa se tuvo que retirar en Aragón y su mejor posición ha sido un 7º puesto conseguido en Holanda. Su compañero consiguió en la última cita la octava posición y, en Jerez, consiguió su mejor posición en lo que llevamos de campeonato: cuarto.

Sin lugar a duda, las sensaciones del equipo son claras: seguir en la misma línea para conseguir la sexta posición en la clasificación por equipos. Abraham no da más, pero Bautista ha dejado claro que puede estar entre los diez primeros carrera tras carrera. El equipo español es consciente de que Bautista puede salvar una temporada que, tras tres años, puede ser mágica e ilusionante.

Álvaro Bautista

En Aragón el español dejó claro que con una GP16 puede hacer grandes cosas. Quedó en octava posición por delante de hombres como Zarco y, delante suya, Dovizioso marcó un tiempo muy parecido al del español. Una gran carrera para un piloto como Bautista. Realizó su mejor vuelta en la clasificación en 1'48.187 que le valió para alzarse con la 9ª posición en la parrilla de salida. En la carrera consiguió una posición más y cruzó la línea de meta muy cerca de Dovi.

La pasada temporada el español quedó en 7ª posición y fue aquí, en Japón, dónde consiguió su mejor puesto en una carrera de la pasada temporada. Es un buen circuito para Bautista ya que con la GP16 alcanzó los 340.6 km/h en Aragón. Japón es un circuito con muchas rectas que pueden venir bien al español para conseguir una buena posición ya que, con la Ducati, alcanza buena velocidad y en muchos circuitos es el que mayor velocidad alcanza. Quizás, como punto débil, pudiéramos añadir la presión que ha de sentir el español. En 11ª posición, es muy previsible que no vaya a bajar de la misma; pero tiene a Folger a 14 puntos y, en Aragón, terminó por delante del alemán. Esa presión de alcanzar una posición más alta en la tabla puede hacer que Bautista titubee en algunos compases de la carrera.

Bautista sólo ha logrado la primera posición en Japón una vez en toda su carrera. Fue en el 2009 con Aprilia cuando competía en 250cc. Su mejor posición en la categoría de MotoGP ha sido en el año 2012 cuando, con una Honda, consiguió cruzar la línea de meta en tercera posición. Ese año quedó 5º del Mundial de MotoGP con 178 puntos.

El español del Aspar Team quiere seguir creciendo y qué mejor manera de hacerlo que en un circuito como el de Japón, que tan buenos recuerdos le trae. Será una carrera importante para Bautista, que debe sentirse libre y confiado para conseguir una buena posición por delante de Folger y Crutchlow. Bautista quiere conquistar la novena plaza del Mundial de MotoGP en estas últimas cuatro citas y todo ello pasa por Japón.

Karel Abraham

Abraham no pudo hacer mucho en suelo español y a las 13 vueltas tuvo que abandonar. Otra carrera más para la lista negra del checo, que lleva una temporada nefasta con tres abandonos. El mejor resultado de Abraham en tierras niponas ha sido la tercera posición que alcanzó en el año 2010 en la categoría de Moto2. Un circuito que no se le da nada bien al piloto del Aspar Team y que el año pasado no corrió. Tomando como referencia el pasado Gran Premio de Aragón, Abraham consiguió salir en decimoquinta posición, marcando un tiempo de 1'48.467. A las 13 vueltas, el checo abandonó el asfalto de Aragón.

Circuito que no es del agrado del checo, pero que tendrá que competir para que su equipo pueda terminar la temporada con un sabor dulce. Convertir ese sabor agridulce en uno dulce y salado pasa por puntuar para que el Aspar Team se asegure la sexta posición en la clasificación por equipos del Mundial de MotoGP. La GP15 de Abraham no es de las más rápidas, pero tampoco de las más lentas sobre el asfalto. A su favor, como punto fuerte en un circuito bastante simple y dinámico, el checo puede asegurarse una posición óptima para la temporada que lleva; viento en contra, Abraham, descubrirá este año el circuito de Japón con su Ducati GP15 y puede pegar la "novatada" que haga que su equipo no consiga el objetivo.

Abraham quiere dejar con un buen sabor de boca al Aspar Team y veremos si es capaz de lograr una buena posición en Japón. Todo pasa por el manillar de su GP15. Tiene que demostrar que, aunque haya tenido poco que decir esta temporada, no ha dicho la última palabra. Sin lugar a duda, circuito complicado para el checo, que debe de demostrar que, ante las adversidades, se crece. Se encuentra en 18ª posición del Mundial de MotoGP con el tridente español (Rabat, Rins y Barberá) pisándole los talones. De no puntuar en Japón y hacerlo sus rivales directos, Karel bajaría a la 21ª posición del Mundial.