Previa de Aprilia en el GP de Japón: con motivación en un mar de dudas

Google Plus

Aleix Espargaró igualó su mejor resultado de la temporada en Aragón al terminar sexto. Foto: Aleix Espargaró (Facebook)

La temporada está siendo más complicada de lo que se esperaban en Aprilia. Tras dos primeros años en los que no pudieron mejorar sus resultados, la marca italiana no ha podido mejorar su rendimiento como si lo hizo Suzuki.

El año pasado, Motegi supuso un punto de motivación para el equipo. Álvaro Bautista, actual piloto del equipo Aspar, acabó séptimo y su compañero de equipo, Stefan Bradl, acabó décimo. No era la primera vez que ambos acababan en los puntos, pero sí la vez que el equipo obtuvo el mayor número de ellos.

El objetivo es puntuar

Aleix Espergaró espera volver a tener un resultado como el obtenido en la carrera de Aragón. El español acabó sexto, igualando así su mejor resultado con Aprilia al debutar en Qatar y acabar en la misma posición. Espargaró volvía a sentirse más cómodo sobre su Aprilia y terminó a menos de siete segundos de Márquez, siendo la vez que más cerca termina del vencedor.

El objetivo para ambos pilotos de Aprilia es acabar en los puntos. Foto: Zimbio

La temporada pasada Aleix Espargaró terminó en cuarta posición. Es cierto que lo hacía sobre una Suzuki que estaba bien desarrollada y que tanto Valentino Rossi como Jorge Lorenzo, ambos delante del español, acabaron retirándose. El piloto de Aprilia no está a lomos de su anterior Suzuki, pero espera de nuevo un gran resultado como el obtenido en Aragón.

Temporada para olvidar en el box de Lowes

No todo fueron esperanzas en Motorland. El compañero de equipo de Aleix Espargaró, Sam Lowes, está pasando por una temporada decepcionante donde no logra los objetivos esperados. El británico no puntúa desde Le Mans, siendo esta la única vez que lo ha hecho esta temporada al acabar decimocuarto.

Sam Lowes no está teniendo la temporada esperada y no tendrá equipo para 2018. Foto: Zimbio

El británico lleva nueve carreras sin puntuar y su contrato de dos años se destruyó, principalmente, por su bajo rendimiento. Su sustituto en la marca italiana para la próxima temporada será Scott Redding, actualmente piloto del Pramac Racing con Ducati.

En la próxima cita, Aprilia consiguió buenos resultados los años anteriores, concretamente en la temporada 2016. El circuito japonés, de fuertes frenadas y rectas de mediana-larga distancia, está lejos del estilo de Motorland, pero su rendimiento puede ser bueno si ambos pilotos encuentran la puesta a punto correcta.