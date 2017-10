Google Plus

Flashback Japón 2016: Marc Márquez se corona campeón

Después de su victoria en el Gran Premio de Aragón, Marc Márquez llegaba a Japón con una posibilidad, remota pero posibilidad de coronarse campeón allí, para ello tenía que ganar la carrera y que sus principales rivales, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, no estuvieran en el podio. Combinación difícil, principalmente porque el piloto catalán no había ganado nunca en el trazado nipón y las dos Yamaha se mostraron muy fuertes durante todo el fin se semana.

Comienza la carrera, gran salida de Jorge Lorenzo, que salía segundo y se colocaba primero, seguido de Márquez y Rossi, este último salía desde la pole.

Al tercer paso por línea de meta Márquez adelantó a Lorenzo y se colocó primero. En la vuelta cinco es el italiano el que adelantó al balear y se fue a por Márquez que ya contaba con más de un segundo de ventaja. El piloto español apretaba, sabía que Valentino no se encontraba del todo cómodo y quiso buscar un error de su rival. Error que sucedió en la vuelta ocho, en la curva 10 Valentino caía, y en ese momento se cumplía una de las tres condiciones para que Marc Márquez se convirtiera en campeón del mundo de la categoría reina por tercera vez.

Pero aún faltaba ver que hacía Lorenzo, que tenía por detrás, a Dovizioso, y Aleix Espargaró, sin embargo esta último no pudo seguir al italiano en su persecución a Lorenzo y mientras que Dovi se le acercó, Aleix se vino abajo. Para que Marc ganara el título en Japón, Jorge tenía que quedar fuera del podio, y todo parecía indicar que eso no sucedería y que el español, se proclamaría campeón en Australia. Pero a falta de cinco vueltas del final, en la curva 9, Jorge Lorenzo caía, poniéndole así el título en bandeja a su rival.

Se cumplían dos de las tres condiciones, ahora solo faltaba que Marc ganara la carrera, su equipo se lo mostró en la pizarra y a pesar de que fue difícil, consiguió mantener la calma cruzar la línea de meta en primera posición. Se proclamó campeón por quinta vez, la tercera en la categoría reina. la alegría explotó en el piloto y en Honda, que vieron como lo “imposible” se hizo realidad.

El podio lo completaron Andrea Dovizioso y Maverick Viñales, segundo y tercero respectivamente, después de que Viñales adelantara a su compañero de equipo, Aleix Espargaró.



Con el título de la categoría reina decidido, nos quedaba una ferviente e interesante lucha por el subcampeonato entre los dos pilotos de Yamaha, que en ese momento, encabezaba Valentino Rossi.