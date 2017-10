Jack Miller reaparecerá en Australia. | FOTO: Lucas ADSC - VAVEL

Tras no haber participado en el Gran Premio de Japón debido a una fractura en su pierna derecha, el piloto Jack Miller reaparecerá en el Gran Premio de Australia, su gran premio de casa, que tendrá lugar este fin de semana en el circuito de Phillip Island. Miller se fracturó la cabeza de la tibia mientras practicaba trial junto a otros pilotos en Andorra, dónde reside actualmente.

La intención del piloto del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS es correr en Australia, pero antes tendrá que pasar el jueves por el reconocimiento médico tras el que los doctores decidirán si le dan el apto o no para disputar la prueba. Jack Miller se planteó incluso la posibilidad de disputar el Gran Premio de Japón, pero finalmente decidió no exponerse a una caída que pudiera empeorar su lesión y fue sustituido por el japonés Hiroshi Aoyama, piloto probador de Honda.

No parece que vaya a tener problemas para pasar el reconocimiento, ya que a los pocos días de la operación para colocar una placa que estabilizara la rotura en la Clínica Dexeus de Barcelona, el piloto compartió en sus redes sociales un vídeo en el que se le veía pedalear en una bicicleta estática. “La pierna está muy bien, casi al 100%. He salido tres veces en bici desde que me lesioné y he completado distancias considerables”, ha comentado Jack Miller. “No sé muy bien qué voy a tener que hacer, pero no tengo demasiados impedimentos. He hecho grandes progresos la última semana y hasta puedo correr si me lo piden”.

La lesión de Miller llegaba poco después de que Valentino Rossi volviese a competir en Aragón tras su fractura de tibia y peroné mientras entrenaba practicando enduro en su rancho. Las lesiones practicando otras disciplinas como forma de entrenamiento, como es el caso del enduro o el trial, son habituales entre los pilotos del mundial, ya que no tienen la posibilidad de hacerlo con las motos con las que compiten habitualmente.