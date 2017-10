La Firma VAVEL MotoGP del GP de Japón: un duelo de titanes

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Los pilotos emprenden rumbo hacia el siguiente gran premio de esta temporada, cada vez más centrados en su particular lucha por alcanzar la corona. Mientras, los espectadores nos recuperamos de la falta de sueño y la emoción vivida por ese duelo de titanes.

Dovizioso le ganó la batalla a Márquez

Marc Márquez llegaba a la tierra del sol naciente con buenos recuerdos y buenas sensaciones. El español venía de ganar la carrera de Aragón, acercándole más al título, y con la motivación suficiente para volver a ganar en el circuito que le dio su quinta corona hace sólo un año.

El piloto del Repsol Honda Team empezó bien el fin de semana, dominando gran parte de los entrenos en las extremas condiciones de una pista llena del agua. Se le escapó la pole por un fallo en la elección de los neumáticos: salió con slicks cuando el trazado todavía estaba mojado. Aún así, consiguió salvar los muebles y salir desde la tercera posición de parrilla.

Andrea Dovizioso fue, por decirlo de alguna forma, la otra cara de la moneda. Dominó el FP2, pero durante la jornada del sábado no consiguió encontrar las sensaciones perfectas sobre su Desmosedici, por lo que saldría desde la novena posición. Ventaja para el de Honda. Sin embargo, el domingo las cosas dieron un giro inesperado cuando el italiano se colocó en el grupo que pelearía por la victoria. La carrera se pondría interesante.

Márquez sigue líder del mundial con 11 puntos sobre Dovizioso / Foto: Lucas ADSC

El paso de las vueltas y la presencia de la lluvia dio pie a una lucha que no olvidaremos nunca. Los cambios de posiciones fueron visibles de principio a fin de la carrera. Jorge Lorenzo se puso primero en las primeras vueltas, pero Marc Márquez no tardaría en alcanzarlo, al igual que Petrucci, quien se puso en la cabeza adelantando al líder del mundial. Parecía que se quería escapar y afianzar así la victoria, pero ni el de Honda ni la otra Ducati se darían por vencido.

Fue el español el primero en pasar al piloto del Pramac, pero Dovizioso aprovecho la oportunidad para pasar a su compañero de escudería. Es a partir de aquí cuando la acción llagaba a su punto más alto: duelo de titanes por la victoria y el campeonato. Los adelantamientos estuvieron presentes en todo momento, si uno metía la moto, el otro replicaba.

Finalmente fue el #93 quien consiguió un poco más de ventaja, se escapó un poco de su rival y todo parecía que la carrera ya estaba acabada: Márquez ganaba el duelo. Pero llegó la sorpresa, el de Cervera volvió a encontrar los límites en la última vuelta del Gran Premio de Japón.

Dovizioso lleva cinco victorias en esta temporada / Foto: Lucas ADSC

Salvó la caída, pero no la victoria. Andrea Dovizioso le alcanzó y le pasó en la 11, al final de la recta larga con una frenada para el recuerdo. En un desesperado intento por recuperar la victoria, Marc hizo un adelantamiento por el interior de la última curva, pero se fue largo. El capítulo se Austria se repitió, así como el ganador de la carrera: quinto triunfo para Ducati esta temporada y recorte de puntos para el mundial. Ahora son 11 puntos los que separan a los dos claros aspirantes al título.

Remontada magistral de Rins

Suzuki comenzaba el fin de semana llamando la atención con su nuevo carenado, el conocido ya como moustache, y sorprendiendo a todo el paddock. La lluvia pareció sacar todo lo bueno de la escudería, que se encontraba en el circuito de casa. La mejora estuvo presente durante las tres jornadas de acción, aunque el punto álgido llegaría el domingo en carrera. Ambos pilotos lograron pasar el corte de la Q2 por primera vez esta temporada, Rins saldría desde la 10ª posición e Iannone en la 11ª.

Rins protagonizó una de las remontadas del GP Japón / Foto: Lucas ADSC

La salida del español no fue la esperada, se salió de la trayectoria, perdiendo un par de posiciones y colocándose en 12º lugar. No tardaría en comenzar una remontada histórica en su carrera. Pocas vueltas le hicieron falta para adelantar a las dos Yamaha oficiales de Viñales y Rossi, así como a la Aprilia de Aleix Espargaró entre otros pilotos. Cuando nos dimos cuenta, Rins se posicionaba en sexta posición, llegando a Zarco y su compañero de box.

Llegó a rodar cuarto, pero en la últimas vueltas Andrea Iannone le ganó la posición, quedándose en quinto lugar. A pesar de ello, el barcelonés se mostraba muy satisfecho con su trabajo durante un fin de semana que le dió su mejor resultado en la categoría reina, superando la octava posición de Misano.

Problemas para la Yamaha en agua

El Gran Premio de Misano vino a la mente de los pilotos de Yamaha. Maverick Viñales y Valentino Rossi volvían a tener dificultades para triunfar en condiciones de mojado y la solución no llegó en las tres jornadas de campeonato en Japón. El box azul vive una situación que está desesperando a los dos pilotos, que ven como las satélites pueden ser más competitivas. Zarco fue en Motegi un segundo más rápido que los oficiales, incluso se llevó la pole.

Viñales y Rossi, preocupados por el rendimiento de sus Yamahas/ Foto: Lucas ADSC

Viñales volvió a vivir un gran premio para el olvido. El español terminó 9º, casi diciéndole adiós a un campeonato que dominó a principio de temporada. Peor fue para Valentino, que se fue al suelo en el momento que comenzaba su remontada, perdiendo ya todas sus oportunidades matemáticas de conseguir el título que ya daba por olvidado hace unas semanas.

"La moto es difícil de pilotar, en entrada, en salida, no tiene grip y sufrimos con la moto. También en seco, en realidad, y por decirlo de manera sencilla, cuando vamos fuertes gastamos mucho el neumático. Y si no lo hacemos es porque vamos lento. Así que podemos decir que no hemos resuelto el problema", explicaba el italiano a la prensa

Pero el problema no sólo viene desde el box de Yamaha, sin ir más lejos Dani Pedrosa sufrió mucho durante el fin de semana. El español salía sexto pero, a falta de unas pocas vueltas para el final, decidió retirarse por la falta de agarre en su Honda, que le impedía poder dar gas. “Cuando he perdido los puntos he decidido entrar y hemos visto que el neumático estaba parcialmente roto. No estaba totalmente destruido, pero si muy gastado. Es algo difícil de entender”, declaró.