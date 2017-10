Previa Pull&Bear Aspar GP de Australia: los pilotos aspiran a los puntos

Karel Abraham en el circuito de Jerez, España. Foto: VAVEL.

Pasado pisado. O eso dicen. Japón no fue el mejor circuito para los pilotos del equipo Aspar, tanto Álvaro como Karel se fueron al suelo y ahí se quedó su gran premio. Álvaro que no supo a qué se debió su caída, comentó que “habíamos estado haciendo un buen fin de semana, habíamos encontrado buenas sensaciones en agua”. Pero para él, todo se volvió negro. Después de que les dijeran que no podían usar el neumático blando y de no encontrar sensaciones con el medio delantero, asegura “estar descontento”. Por otro lado Karel que había hecho una buena salida, cayó, y tras entrar a cambiar de moto, tuvo que retirarse, diciendo que “no sabía que podía haber hecho diferente para evitar esta situación”

Pero ahora toca el turno de Philip Island y aunque el mejor puesto del piloto español ha sido un quinto y el del piloto checo ha sido décimo, ambos pilotos lucharán por volver a estar entre los puntos.

Álvaro Bautista.

Australia, es, para el piloto español y su equipo, un grato recuerdo. En 2006 Bautista, consiguió cerrar matemáticamente el título de 125cc, con victoria incluida.

“No hemos comenzado muy bien la gira asiática. Vamos a Australia con ganas de seguir mejorando en una pista complicada por la meteorología. Phillip Island me trae buenos recuerdos. Este año intentaremos trabajar desde el viernes como sabemos y buscaremos demostrar un gran potencial” declaraba el piloto de Talavera de la Reina.

Karel Abraham.

Karel llega con ganas al circuito australiano. Busca volver a rodar entre los puntos como hizo en la pasada carrera de Motegi antes de sufrir la caída.

“Tengo ganas de volver a subirme a la moto, y encima lo haremos en Australia, un trazado bonito en el que únicamente tenemos problemas en un par de zonas. Es un buen trazado y espero con ganas volver a competir allí” admitió el piloto checo.