Previa EG 0,0 Marc VDS: Nueva oportunidad para hacerlo bien

Entrenamientos del Gran Premio de Catalunya. Foto: Marc González | Vavel España.

El EG 0,0 Marc VDS llega al gran premio de Australia esperanzado de hacerlo bien tras el top 15 de Tito Rabat. La carrera se preveía complicada tras las condiciones cambiantes que se habían dado durante todo el fin de semana.

A pesar de las condiciones Rabat pudo sacar su fortaleza mental y consiguió una 15ª posición con la que sumaba 1 punto más a la clasificación del mundial. Para Aoyama la cosa no fue todo lo bueno que se esperaba, y es que al igual que muchos pilotos el de Honda declaró haber tenido problemas de agarre con los neumáticos.

Tito Rabat 15º

Rabat partía en 19ª posición en parrilla lo que complicaba más si cabe la carrera, y es que salir desde posiciones tan retrasadas aumenta las posibilidades de cometer un error en los primeros compases.

En la salida Tito tuvo que sufrir la nube de agua que formaban las motos de los pilotos de delante. A pesar de ello, en la quinta vuelta, Tito logró colocarse en 15ª posición y comenzaba una batalla con Nakasuga y Redding hasta el final. En esta posición se encontraba hasta el final de carrera cuando se unió Héctor Barberá a la pelea y le hizo perder una posición. Sin embargo, en la última vuelta Tito recuperaba la posición dejando a Redding fuera de los puntos.

“Ha sido un fin de semana difícil, siempre en mojado y con mucho frío, pero también ha sido una buena oportunidad de mejorar mi estilo de pilotaje en mojado, especialmente en las frenadas. He dado el 100% pero para ir deprisa hoy había que tomar muchos riesgos debido a las condiciones y casi me voy al suelo en un par de ocasiones al cruzarse la moto abriendo el gas. En las carreras cualquier regalo es bienvenido y, éste punto en Motegi es una buena recompensa para mí. Además, me hará llegar muy motivado a Australia la próxima semana”, declaraba el catalán.

Hiroshi Aoyama 18º

Hiroshi Aoyama llegaba al gran premio de Japón como sustituto del lesionado Jack Miller. Después de 12 meses fuera de la competición volvía en el mismo sitio donde el año pasado sustituía también a un Dani Pedrosa que se rompió la clavícula.

La vuelta de Aoyama no fue todo lo buena que se esperaba. Tras sufrir problemas de agarre en el neumático trasero el piloto japonés tan solo pudo conseguir una 18ª posición que debido a su experiencia con la Honda no es el resultado esperado.

“Estoy muy decepcionado porque no sé qué ha pasado en la carrera. No tenía suficiente agarre detrás, la verdad es que no tenía nada. En una carrera en agua pensaba que mi experiencia me permitiría conseguir un buen resultado aquí en Motegi, pero no ha sido posible. En la segunda vuelta casi me caigo, he tenido un gran susto y aunque he logrado salvarla, he perdido tiempo y la carrera se ha terminado para mí. Ha sido una lástima porque el equipo ha trabajado muy duro para conseguir un buen resultado. Quiero dar las gracias a todo el equipo por esta oportunidad, aunque no ha sido fácil reemplazar a Jack para una sola carrera.”

El Gran Premio de Phillip Island acogerá la 16ª prueba del mundial, en la que Tito Rabat tendrá una nueva oportunidad para hacerlo bien y en la que Jack Miller reaparecerá tras haberse perdido el Gran Premio de Japón.