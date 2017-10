Previa Yamaha Tech3 GP de Australia: la cara y la cruz

Google Plus

Johann Zarco en el Gran Premio de España | Foto: Lucas ADSC (VAVEL)

El Yamaha Tech3 ocupa actualmente la primera plaza en la tabla de clasificación de los equipos satélites (con menos prestaciones que un equipo oficial). Gracias a la regularidad de Johann Zarco que, a pesar de ser su primer año en la categoría, está haciendo actuaciones realmente expectantes. Sus principales rivales: Cal Crutchlow, por parte del LCR Honda y Danilo Petrucci, en las filas del OCTO Pramac.

No obstante, hasta el pasado Gran Premio de Japón, sus dos pilotos rookies no consiguieron resultados comparados con los de la primera mitad de temporada, y aún teniendo esperanza para lograr algo más, a la pole de Zarco se le restaron las condiciones de Jonas Folger. Por eso, aunque el alemán se pierda la gira asiática e incluso Valencia, tienen fe en que Johann pueda darles alguna alegría más y conseguir el título antes del último gran premio del año.

El sustituto para Folger en Japón fue el local Kohta Nozane, pero para este fin de semana y, tal vez para Malasia, será Broc Parkes, un piloto de Yamaha que corre resistencia.

Hervé Poncharal, mánager del equipo: “El Gran Premio de Australia será otra ronda interesante para todo el equipo de Monster Yamaha Tech3. Después de la gran actuación de clasificación y comienzo de la carrera de Johann Zarco, espero otra muestra muy fuerte. Con suerte, el tiempo será seco esta vez y sabemos que la Yamaha YZR-M1 es una moto que siempre es rápida en Phillip Island. Tendremos otro nuevo piloto que se unirá a Tech3 en esta ronda. Es un chico local de Australia y su nombre es Broc Parkes, que ya es un piloto promocionado por Yamaha y Monster Energy. Ya ha probado la M1 en neumáticos Michelin en esta pista, así que todo no será completamente nuevo para él”.

Johann Zarco

Es el sexto clasificado en el Mundial y el candidato principal a 'rookie del año', y ya ha deslumbrado muchas veces esta temporada, como por ejemplo en el último Gran Premio consiguiendo la que es la segunda pole de su vida en MotoGP. Acabó en octava posición en Japón tras sufrir un poco con las gomas, y expone que “tuvo un buen comienzo y la sensación era bastante buena al principio, pero luego el neumático trasero empezó a deslizar”.

Johann Zarco en el Circuit de Barceola-Catalunya | Foto: Marc González (VAVEL)

Acechando ya el GP de Australia, al habla el piloto francés: “Phillip Island es un impresionante circuito para correr. Tengo ganas de ver lo competitivo que voy a ser aquí porque ya probé la moto a principio de temporada. El clima aquí en este mes es frío, así que me lo tomaré con calma. La pasada carrera fue buena y eso me motiva a que ésta sea igual”.

Jonas Folger

El piloto alemán se sentía débil desde Misano y Aragón, y tras hablar con el mánager del equipo y pasar cita médica se hizo público que no correría en Japón a causa de una mononucleosis. Fue un jarro de agua fría para el piloto y el equipo, que enseguida buscaron como sustituto a Kohta Nozane, piloto local.

Jonas será sustituido en Australia por Broc Parkes, un piloto australiano que ya ha probado la moto en Phillip Island y está muy ilusionado con esta oportunidad: “Quiero agradecer al equipo Monster Yamaha Tech3 la increíble oportunidad que me dan de poder correr en casa y delante de familia y aficionados. Estoy deseando subirme a la M1 en Phillip Island y darlo todo”. Del mismo modo, se prevé que el alemán tampoco corra en Malasia y quizás tampoco en Valencia, así que puede que Broc le sustituya en alguna cita más.

Jonas Folger en el Gran Premio de Catalunya | Foto: Marc González (VAVEL)

Respecto a todo el revuelo, Jonas Folger explicó su situación: “Vine a Japón y estaba muy motivado para las próximas tres carreras en el extranjero. Era imposible salir de la habitación del hotel en los últimos días. Por esta razón, lamentablemente no he podido visitar algunos eventos de Yamaha. He tenido mononucleosis en el pasado y existe la posibilidad de que brotara de nuevo. Lo siento mucho por todo mi equipo y Yamaha por tener que saltarse su carrera en casa”.