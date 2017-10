Previa del Movistar Yamaha: Viñales, la última carta

VPrevia del Movistar Yamaha: Viñales, la última carta

El Movistar Yamaha tuvo un fin de semana difícil en el circuito de Motegi, donde Maverick solo pudo conseguir una 9ª posición y en el que Valentino se fue al suelo cuando luchaba con Aleix Espargaró para conseguir ponerse en las posiciones de delante.

Maverick Viñales, 9º

Maverick tuvo un buen inicio de carrera ya que en la salida pudo ascender hasta la octava posición, después de salir 14º. Las primeras vueltas no fueron fáciles para el piloto catalán, ya que tuvo que calentar los neumáticos, lo que hizo que tanto Alex Rins como su compañero, Valentino Rossi, le pasasen.

En la segunda mitad de carrera, Viñales estuvo luchando con Jorge Lorenzo por mantener esa octava posición y perder el menor número de puntos posibles de cara al campeonato, pero finalmente no pudo contener al piloto balear que lo pasó a pocas vueltas para el final. Finalmente, Viñales cruzó meta a 36.575 segundos del piloto ganador, en este caso, Andrea Dovizioso.

Con este resultado Maverick se coloca 3º en el mundial a 41 puntos del primero, Marc Márquez, lo que le dificulta más el coronarse campeón en el final del campeonato.

Tras la carrera el piloto de Roses declaraba: “Esperaba que las cosas fueran un poco peor, porque esta mañana estaba tratando de estar entre los primeros 15. Finalmente, en la carrera, empujé mucho al principio. Traté de arriesgar solo lo necesario, tratando de dar lo mejor. Hoy di el máximo y tendremos que pensar ahora en Australia. Hasta que se repartan todos los puntos, es imposible saber si aún hay posibilidades de ganar el campeonato. Seguro que nos enfrentaremos a diferentes circunstancias en Australia. Será una moto diferente y diferentes neumáticos, no sabemos qué vamos a tener allí, pero es una pista que me gusta mucho, me gusta viajar allí, así que no puedo esperar para estar en la moto de nuevo.”

Valentino Rossi, NF

Valentino hizo un gran inicio de carrera, el piloto de Tavullia salía desde la cuarta fila de la parrilla, 12º. Pero hizo una gran salida colocándose 8º a pocas vueltas del comienzo, sin embargo, un choque en la curva 8 acabó con todas sus expectativas de carrera. Valentino dio todo en intentar pasar a sus rivales, superó a Lorenzo en la curva 6 e iba a por Aleix cuando un toque le hizo terminar de forma más temprana de lo que él hubiese querido la carrera.

A pesar de la caída una de las cosas que más preocupaban a todo el mundo era si el piloto que hace tan solo unas semanas fue operado de la tibia y peroné se había hecho daño, a lo que el piloto 9 veces campeón del mundo aclaró (entre risas) que le dolía todo el cuerpo, pero la pierna estaba bien.

Con este resultado “Il Docttore” pierde todas las oportunidades matemáticas de conseguir su décimo mundial, ya que se encuentra 5º a 76 puntos del primero.

“Hoy fue el final de un fin de semana muy difícil. Debido a las condiciones húmedas, no era muy competitivo, estaba luchando mucho con la configuración húmeda de la moto. En la carrera estaba tratando de seguir a Aleix Espargaró, pero lamentablemente me caí. Ahora intentaremos hacer algunas buenas carreras y será importante durante los próximos fines de semana darle a Yamaha tanta información como sea posible para mejorar la moto y decidir la dirección para el próximo año”, declaraba el ‘46’.

También habló de lo que creía que había sido el problema: “Hasta el accidente, la carrera del de Yamaha estaba siendo poco menos que una pesadilla, no tenía nada de tracción ni agarre”, afirma, poniendo el foco en el suministrador de neumáticos: “Es muy importante dar toda la información posible a los ingenieros. Nuestra moto y la goma trasera de Michelin no mezclan bien, sobre todo en agua”.

Ahora el equipo tiene la mirada puesta en esta nueva carrera en la que tanto a Maverick como a Rossi se les da bien y donde pueden hacer un buen resultado. Lo que les servirá a Maverick para aumentar sus opciones de cara al campeonato y a Rossi para ganar carreras.