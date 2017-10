Previa Suzuki Ecstar GP de Australia: seguir la línea de Japón 2017

Foto: Lucas ADSC

Suzuki llega a tierras australianas, probablemente, en el mejor momento de esta temporada que tantos quebraderos de cabeza les ha dado. La situación no es ni parecida a la del año pasado, cuando la escudería había conseguido una victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Maverick Viñales se alzó en lo más alto del podio. A estas alturas de la edición pasada, la marca sumaba cuatro podios con el español: tres terceros y una victoria.

Los resultados de este año no han sido los esperados. La llegada de nuevos pilotos devolvía las esperanzas, pero sus adaptaciones han sido más complicadas de lo que se pensaba. La alegría llegó este fin de semana en Japón, cuando la lluvia llegó al circuito de Motegi y las Suzuki salieron a firmar dos remontadas para el recuerdo. Además, estrenaron un nuevo carenado que llamó la atención de todo el paddock, que lo han bautizado como moustache. Unas alas que no tuvieron tiempo a probar en los test de Aragón, pero que parecen haber cosechado buenos resultados en el trazado nipón. El objetivo era conseguir una mayor carga aerodinámica y favorecer el eje delantero.

Andrea Iannone y Ález Rins con Toshihiro Suzuki, el CEO de la compañía. / Foto: Team Suzuki Twitter

Andrea Iannone vuelve a disfrutar

El italiano no está pasando por su mejor temporada desde que entró a la categoría reina. Sobre él ha recaído la evolución de la GSX-RR por ser el piloto con más experiencia del box y la ausencia de su compañero durante gran parte del año a causa de las lesiones. Iannone perdió la confianza a medida que los grandes premios transcurrían pero en Japón, ha vuelto a sonreír.

El #29 firmó este pasado domingo la mejor carrera del año. Supo brillar en las peores condiciones que se han vivido esta temporada, donde la lluvia no dio tregua en todo el fin de semana. El sábado pudo meterse directamente en la lucha por la pole, clasificandose en la Q2 con su tiempo de la combianada. Finalmente salió desde la 11ª posición, logrando una remontada digna de ser vista el domingo. Andrea terminó en cuarto lugar, cosechando su mejor resultado de lo que llevamos de año.

"Finalmente, esta fue una carrera que disfruté. Ha sido positivo para nosotros. Tuve un buen comienzo y pude mantener un ritmo constante. Estoy contento por las mejoras que hemos hecho desde el momento del warm-up hasta la carrera, lo que nos permitió encontrar esa consistencia. También es positivo que podamos tener una buena carrera aquí en Japón. Es una buena señal después de las batallas que hemos tenido este año. Queda mucho trabajo por hacer y por mejorar, pero, a diferencia del comienzo de la temporada, ahora estamos avisados de dónde podemos mejorar", declaraba Iannone, feliz al término de la carrera.

Hace un año, Andrea Iannone no pudo disputar el Gran Premio de Australia con su antigua escudería debido a una lesión en Misano. Fue sustituído entonces por Héctor Barberá. El italiano sabe lo que es firmar un podio en Phillip Island: fue tercero en 2015 con la Ducati. Esta semana la motivaciñon de seguir con el desarrollo de su moto está patente, queriendo seguir el ritmo marcado en Japón.

Iannone firmó su mejor resultado en Japón / Foto: Lucas ADSC

Álex Rins sigue aprendiendo

El español vive esta temporada su primer año en la categoria reina, aunque un poco mermada por las varias lesiones que ha sufrido a lo largo de los meses. Sin embargo, el final de la competicion está sacando lo mejor del barcelonés. Fue octavo en Misano, superando el noveno puesto de Qatar y Gran Bretaña, pero ha sido en Motegi donde Rins ha conseguido su mejor marca hasta el momento en MotoGP.

Al igual que su compañero de box, se clasificó directamente en la Q2, con todas las opciones para luchar por la pole. Acabó siendo el décimo mejor tiempo de la parrilla, superando a las dos Yamahas oficiales. En carrera, la salida no fue la esperada, se vio obligado a abrirse para no chocar con otro piloto, posicionándose en 15º lugar. A partir ese punto todo mejoró, el rookie del Team Suzuki Ecstar comezó una remontada que sorprendería a todos los espectadores, cruzando la línea en quinto lugar.

"Creo que ha sido el mejor fin de semana de la temporada hasta ahora. El resultado es fantástico y la moto ha funcionado bastante bien en condiciones de mojado durante todo el fin de semana. La carrera fue muy positiva. Empecé un poco más atrás cuando en las primeras curvas alguien me forzó a abrirme, cambiando así la trayectoria. Me costó algo de tiempo recuperar mi posición en la carrera, pero finalmente lo logré y terminé en quinta posición, así que estoy muy contento. Perdí algo de tiempo detrás de Zarco pero las condiciones de la pista no eran fáciles. Puedo decir que aprendí tantas cosas hoy y ahora nos enfrentamos a la carrera australiana con más optimismo", comentaba contento por su actuación.

Un Álex Rins que sí sabe lo que es ganar en el circuito australiano de Phillip Island: nada más y nada menos que dos victorias acumula en su palmarés, una en Moto3 y otra en Moto2, a la que podemos sumar un tercer puesto en 2014, su último año de la categoría pequeña. "Hemos mejorado mucho en la salida de la curva que la moto no hace tanto wheelie. Y en punta no perdemos tanto como con las otras alas que probamos a principio de año. Ahora hay que continuar aprendiendo. Vienen circuitos que me gustan mucho, en Australia fui rápido en el test y eso no significa que en la carrera vaya a ir rápido, pero sí que un poco viene todo de cara", declaraba.

Álex Rins llega motivado a Phillip Island / Foto: Lucas ADSC

Los avances de Suzuki son claros. Aún quedan muchas cosas que mejorar y mucho trabajo que hacer pero parece que los resultado van llegando. Conscientes de los problemas que tienen que mejorar, la marca se centra ya en el desarrollo de sus máquinas de cara a la próxima temporada sin olvidar las tres carreras restantes que podrían volver a llevar grandes resultados al box azul.