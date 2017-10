Previa Avintia GP de Australia: acabar de la forma más digna posible

Google Plus

Los pilotos del Reale Avintia durante una prueba del Mundial | Foto: Facebook del Reale Avintia Racing

Que no está siendo una temporada sencilla para el Reale Avintia no es un secreto a voces para nadie en el paddock. Que a estas alturas su mejor resultado haya sido un octavo puesto de Loris Baz en el GP de Assen allá por el lejano mes de junio. Que la suma total de puntos sea de 70 (repartidos en 45 para el francés Loris Baz y 25 para el español Héctor Barberá) no es su única preocupación, ya que está viendo cómo equipos que estaban lejos al comienzo de la temporada, como era el equipo KTM, le está comiendo la tostada y, de seguir con esta progresión, acabará por delante del equipo español a final de temporada.

Ya ni siquiera las carreras en agua le sirven para mejorar sus resultados, algo que el año pasado supieron aprovechar de manera brillante. Solamente como pequeño dato, a estas alturas el equipo español sumaba 109, para acabar con un total de 139 al final de la campaña pasada con un cuarto de Barberá y Baz como mejores resultados; esta temporada 39 puntos menos y con un octavo como mejor puesto.

Héctor Barberá, despedirse lo mejor posible

Posiblemente una de las razones que explique esta caída de resultados sea la poca regularidad de Héctor Barberá esta temporada. El español acabó la pasada campaña con 102 puntos por los 25 de esta campaña. Y es algo que no se consigue comprender muy bien cuando este año pilota una Ducati Desmosedici GP16 por la GP14 que llevaba la temporada pasada. Ya sabe que ésta será, por el momento, su última temporada en MotoGP, ya que el equipo decidió apostar por Loris Baz, y Barberá correrá el año que viene en el equipo de Sito Pons en la categoría de Moto2, con la intención de volver con el título de la categoría intermedia bajo el brazo. Ya en el mes de agosto era consciente de esta posibilidad debido a su difícil adaptación a la moto.

Foto: Redes Sociales

"Tengo que decir lo mismo que hace tres carreras. Mi situación es la misma, como he explicado siempre tengo contrato. Mi trato con el equipo, además de ser laboral, hay una amistad. Yo mismo, si no llego a los objetivos, soy el que decidiría dar otro rumbo a mi carrera deportiva. Hasta el momento no estoy cumpliendo con las expectativas y personalmente es duro", comentó el piloto español en el mes de agosto. Un mes después llegó la confirmación por parte del propio piloto de que regresaba a la clase intermedia con el único objetivo de ser campeón del mundo. Por ello, Barberá busca despedirse de la mejor manera posible en las tres carreras que quedan en el equipo que ha logrado sus mejores resultados en la categoría reina.

Loris Baz, preparación para la próxima campaña

No se le puede recriminar mucho al piloto francés. Ha mejorado sus números con respecto a la temporada anterior (45 de la presente campaña con todavía tres carreras por disputarse, frente a los 35 de 2016), con una moto a la que también le ha costado adaptarse. Cierto es que su moto es una versión anterior a la de su compañero de equipo (Baz pilota una Desmosedici GP15), pero un octavo puesto como mejor resultado no es para tirar cohetes a pesar de mejorar sus números.

Foto: Redes Sociales

Por suerte para él, ha sido el elegido por el equipo Reale Avintia para continuar la próxima temporada en la categoría reina, cuyo compañero de equipo será el belga Xavier Simeon, que asciende de categoría y en 2018 vivirá su debut en MotoGP. Por ello, estas tres carreras que faltan hasta finalizar el certamen actual servirán para preparar nuevas cosas para la temporada que se avecina.

Veremos si la cita de Australia, la 16º del Campeonato del Mundo 2017, sirve para mostrar una mejor cara de los pilotos del Reale Avintia que la que hemos visto hasta el momento.