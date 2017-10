Viñales: "Creo que estamos en el ritmo de Márquez"

Google Plus

Viñales acabó quinto los libres del viernes. Foto: Marc González - VAVEL

Maverick Viñales, se ha descolgado bastante de la lucha por el título tras completar un mal final de temporada y dejarse muchos puntos por no sentirse bien con la moto hasta el punto de afirmar que la moto de ahora es peor que la de pretemporada. El piloto de Roses ha protagonizado una de las caídas más estrepitosas del viernes en Phillip Island, en la curva ocho ha querido apretar más de lo que debía y se ha ido al suelo a una velocidad elevada. "La culpa ha sido mía, he apretado demasiado pronto y la goma no estaba lista. Por suerte estoy bien a pesar de que iba rápido" decía el piloto del Movistar Yamaha MotoGP sobre una caída en la que se atribuye toda la culpa.

Pese a esta caída, Mack ha finalizado el viernes de entrenamientos libres muy cerca en la tabla de tiempos de los pilotos rápidos clasificando quinto a menos de dos décimas de Aleix Espargaró, dominador de los libres. "Intentaremos pelear por ganar" afirmaba el piloto catalán añadiendo que "el ritmo es bueno y hemos sido constantes, estamos en el ritmo de Marc".

Phillip Island es el circuito favorito de Maverick y donde saca lo mejor de sí como piloto "es un circuito en el que con el pilotaje puedes tapar las carencias de la moto. Aquí siempre tengo una buena línea. Esperaba poder rodar más rápido por la tarde pero nadie lo ha hecho".

El mejor test de pretemporada de Viñales fue, precisamente en Phillip Island, el piloto recordó ese test diciendo que "el tercer día íbamos más rápido pero hacía calor y las condiciones son distintas. Los neumáticos también tienen su influencia y hay que adaptarse”.

“Aún debemos mejorar mucho en el último sector, que es nuestro punto débil, por la tracción. Ya sufrí en pretemporada en este punto”,concluyó Maverick, un mensaje ambicioso de cara a lo que resta de fin de semana.