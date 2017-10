Marc Márquez: "Si Dovi sigue así peleará por más mundiales en el futuro"

Google Plus

Foto: Marc González - VAVEL

El Campeonato del Mundo de Motociclismo llega sin pausa a Phillip Island para la celebración de la antepenúltima cita mundialista antes del cierre de temporada en Valencia. El Gran Premio de Australia será un paso al frente para uno de los dos pilotos que se juegan el campeonato: Marc Márquez y Andrea Dovizioso vuelven al paddock más centrados que nunca en el título, con calculadora en mano y concentrados en lo que puede ser otra lucha codo con codo.

El de Ducati consiguió vencer al español en la última vuelta de la carrera en el Twin Ring de Motegi a causa de un fallo que el #93 no quiere volver a repetir. Los primeros entrenamientos en el trazado australiano han sido más positivos para Márquez, quién dominó el FP1 y se quedó solo por detrás de Aleix Espargaró en el FP2, a 0.005 de la Aprilia.

Sin embargo, la sorpresa fue ver al italiano al frente, en tercera posición, en un circuito que, a priori, decía no sentirse realmente cómodo. “Decían que a Dovi le costaría , pero cuando te estás jugando el Mundial todos los circuitos te van bien”, explicaba así el catalán las sensaciones de su rival.

Márquez fue el segundo piloto más rápido de este viernes en Australia / Foto: Lucas ADSC

Desde esta pasada madrugada, el trabajo ha sido intenso en ambos boxes, especialmente en el de Honda, con la intención de probar los neumáticos, decisivos para la carrera. “Sales al máximo desde el principio. Era importante empezar bien porque el fin de semana se afronta mejor de esta manera, el problema es que Dovi empezó igual”, declaró el ilerdense.

“Para mí mejor que nos la juguemos los dos solos porque hay menos puntos a perder"

“El blando ya de por sí es un neumático que no me suele ir bien y después de probarlo lo hemos descartado completamente. El medio parece que es el que va a ir bien para la carrera”, explicaba, refiriéndose a la goma delantera con la que no dio muchas vueltas, aunque según indicó "Ducati está trabajando para intentarlo".

Sin olvidar la lucha, Márquez recordó la presencia del piloto de Yamaha, Maverick Viñales, del que cree "que estará en todos los entrenamientos y el domingo para luchar por la victoria”. Centrándose, una vez más, en su competidor más directo, el del Repsol Honda Team explica que prefiere una batalla como la de Austria o la de Japón, entre ellos dos solos, con la intención de perder los menos puntos posibles. “Yo estoy corriendo como si no tuviera ningún título, y si Dovi sigue así peleará por más mundiales en el futuro”, concluyó Marc.