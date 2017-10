Carrera GP de Australia 2017 de MotoGP en vivo y en directo online

Google Plus

Una de las condiciones que pueden darse es una carrera flag to flag, una condición complicada que se tiene que basar en una buena estrategia. Otro factor importante de cara a la carrera de mañana será la elección de un buen neumático, vital en las condiciones que ser prevén en pista. Los pilotos han probado los diferentes neumáticos durante el fin de semana, tanto el blando como el medio, pero hasta horas antes no se decidirá con cual se sale a pista.

Foto: Marc González.

Por otro lado Andrea tendrá que remontar si quiere seguir cerca del catalán en la general por puntos, la caída del sábado le condicionará pero tratará de mejorar para llegar a cabeza de carrera: "La caída en el FP4 condicionó un poco mi sesión de calificación. Seguramente podríamos haber ido más rápido, pero desafortunadamente no pude andar tan bien como ayer, así que comenzamos a bajar la parrilla. Es una lástima, pero así fue y ahora solo tenemos que pensar en el mañana para tratar de determinar dónde podemos mejorar, porque en cualquier caso mi ritmo con el neumático medio no es malo. No vamos a ceder y veremos qué podemos hacer en la carrera."

De cara a carrera el vigente líder declaraba sobre sus estrategias: "Si es en seco haremos una estrategia porque me encuentro bastante bien, si en es mojado tendremos que jugar nuestras cartas. Esta mañana con la lluvia nos ha costado un poco y me he caído, pero sabemos en qué tenemos que mejorar. Lo importante intentar podio y por delante de Dovi, sobre todo”

Phillip Island es el escenario de la segunda cita de la gira asiática, las tres semanas más intensas de todo el Campeonato en las que aún queda todo por decidir. Tras la apasionante carrera vivida el pasado domingo en Motegi y con sólo 75 puntos en juego lucharán por el trofeo de Campeón del Mundo de MotoGP Marc Márquez, con 244 puntos, Andrea Dovizioso a tan solo 13 del lidera y Maverick Viñales, más rezagado a 41 puntos.

Así quedan configuradas la primera y segunda fila para la carrera del domingo:

1 Marc Márquez Repsol Honda Team.

2 Maverick Viñales Movistar Yamaha MotoGP.

3 Johan Zarco Monster Yamaha Tech3.

4 Andrea Iannone Team Suzuki Ecstar.

5 Jack Miller EG 0,0 Marc VDS.

6 Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing.

Durante la jornada de clasificatorios Marc Márquez se llevaba la pole en el Gran Premio de Australia con un tiempo de 1:29.386 dejando a todos sus rivales a más de tres décimas. En primera fila le acompañarán las Yamaha de Maverick Viñales y Joahan Zarco. El principal rival en la lucha por el mundial, Andrea Dovizioso, no ha tenido un buen fin de semana y, tras irse al suelo en el FP4, tendrá que apelar a una remontada mañana partiendo desde la undécima posición.

Marc volvía a liderar en la primera jornada del sábado, durante los terceros libres, marcando 1'29.541. A su estela rodaban Johann Zarco y Andrea Iannone, mientras que Dovizioso se conformaba con finalizar en sexta posición.

Foto: Marc González | Vavel España.

Tras las primeras vueltas los pilotos declaraban sobre sus rivales, Márquez dijo sobre Dovi “Decían que a Dovi le costaría , pero cuando te estás jugando el Mundial todos los circuitos te van bien." Por su parte el italiano se centraba en los neumáticos, que pueden ser la clave para ganar "el más mínimo rayo de sol puede ser muy provechoso para hacer gran parte del trabajo con los neumáticos."

A las 06:05 volvían a pista para continuar con los entrenos libres en los que sorprendía el hombre del mejor tiempo, Aléix Espargaró, que batió el crono de Márquez en la primera tanda, con 1'29.225. Esta vez el de Honda finalizó segundo con su máximo rival, Dovizioso, a 0.092.

La acción en Australia daba comienzo en la madrugada del jueves, a las 01:55 horas, con los primeros entrenamientos libres que fueron comandados por el de Cervera con el mejor crono de la jornada, 1'29.602, Johann Zarco no andaba muy lejos de su tiempo, con 0,093 de diferencia.

Foto: Honda Corporation.

EE 2016 la pole se la llevó Márquez, con 1'30.189, le acompañaron el primera fila Cal Crutchlow y Pol Espargaró. En carrera nada estaba decidido y Crutchlow logró su segunda victoria de la temporada tras aprovechar una caída de Márquez cuando lideraba. Rossi intentó dar caza al británico, pero su menor ritmo y un error se lo impidieron. Viñales completó el podio tras la caída de Aléix y vencer su duelo a Dovizioso. Pol, Lorenzo, Redding, Smith, Petrucci y Miller completaron las diez primeras posiciones.Bautista 12º y Rabat 16º, los otros dos españoles que lograron terminar tras las caídas de Márquez y Barberá.

El clima en Phillip Island en el mes de octubre es frío, con viento costero proveniente del océano del sur. Las máximas por lo general rondan los 18ºC mientras que las mínimas son de 9ºC. Este fin de semana las temperaturas están siendo medias y se prevén para la noche de carreras chubascos dispersos, con un 40% de precipitaciones, una humedad del 79% y un viento de 27km/h acompañados de 15ºC.

En tierras australianas el piloto con más victorias es el piloto local, Casey Stoner, que cuenta con un total de 6 y hasta 5 pole position. Valentino Rossi también cuenta con las mismas victorias. Entre los pilotos españoles que han hecho sonar en Australia el himno español más veces se encuentra el vigente líde del Mundial. Por otro lado el registro más rápido de vuelta lo tiene en su poder Marc, con un crono de 1'28.108, a una velocidad máxima de 348 km/h.

Foto: Circuito Phillip Island.

El Campeonato del Mundo de Velocidad se reencontró en 1997 con uno de los enclaves con más tradición en los deportes de motor. La historia del circuito de Phillip Island se remonta, en efecto, a los años 20, cuando en esos parajes, todavía sin asfaltar, se desarrollaron las primeras carreras automovilísticas. La primera carrera de motos se celebró en 1931 pero no fue hasta 1956 cuando se construyó el trazado permanente. Sus instalaciones cayeron en el abandono a finales de los años 70 y principios de los 80 pero en 1985 fue rehabilitado y modernizado, tras una inversión de 5 millones de dólares australianos. El trazado cuenta con un total de 4,4 km, tiene 7 curvas a izquierda y 5 a derecha y la recta más larga mide 900 metros.

En 1989 y 1990 se celebraron allí dos Grandes Premios de Australia y en 1995 se anunció el retorno del Campeonato del Mundo de Velocidad a este escenario, que se hizo realidad en 1997. Desde entonces, los habitantes de este remoto enclave australiano, un tranquilo lugar de veraneo y turismo el resto del año, conviven amistosamente durante una semana con los moteros y apasionados de la velocidad.

