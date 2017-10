Johann Zarco: "He vivido cosas en esta carrera que nunca antes había experimentado"

Foto: Lucas ADSC

El piloto del Yamaha Tech3 salió con un gran feeling y una agresividad propia de la categoría intermedia, de la que el francés es doble campeón del mundo. Johann Zarco despertó a todos sus rivales con la intensidad que caracteriza su estilo de pilotaje, regalándonos adelantamientos y toques para el recuerdo. Hizo de esta carrera todo un espectáculo.

Terminando en cuarta posición Zarco se procalama, matemáticamente, en el mejor debutante de MotoGP, el mejor rookie del año. A punto está de ser también vencedor en la categoría de equipos independientes, pudiendo alzarse con dicho título en el siguiente Gran Premio de Malasia. El piloto declaró que saldrá a por la victoria, después de haber ganado gran dosis de experiencia en Phillip Island.

“Lo que he aprendido de esta carrera, de las luchas, se verá en las próximas. No esperaba encontrarme tan bien y fuerte como me encontré aquí en Australia, así que ahora hay que ir a Malasia con ese mismo objetivo, el de pelear con los mejores. Si me siento bien puedo pensar en ganar, y eso supone un extra de confianza importante”, explicó el francés, ansioso por levantar su primer triunfo en la categoría reina.

Zarco, mejor rookie de la temporada / Foto: Lucas ADSC

La de hoy pareció ser una carrera de Moto3, en lugar de MotoGP. Ocho han sido los pilotos que se han mantenido en el grupo cabecero, con constantes toques y adelantamientos de infarto. Johann Zarco fue uno de los primeros en protagonizar un choque con Marc Márquez en la curva 2, donde a punto han estado los dos en irse al suelo.

“Traté de escaparme pero la tracción en esta pista es complicada. Entonces me volvieron a adelantar varios pilotos y con Márquez tuvimos algunos momentos de tensión. He vivido cosas en esta carrera que nunca antes había experimentado. Batallar a esta velocidad es increíble. Me asusté en varios momentos. Uno puede pelear a 300 por hora en muchos circuitos, pero aquí es brutal”.

El piloto del Yamaha Tech3 estuvo a punto de subirse al podio, pero Maverick Viñales le pasó en últimos instantes aprovechando su rebufo. Aún así, el galo parece conformarse con la cuarta posición, sumándolo a todo lo que ha podido aprender en la carrera. “Estos tipos son de otro planeta, porque pueden ir a toda pastilla y analizar muchas cosas al mismo tiempo. Fue como una carrera de Moto3 pero rodando 100 kilómetros por hora más rápido. Tienes que vivir esta sensación para creerlo”, concluyó el francés.