Carrera del Gran Premio de Aragón. Foto: Lucas ADSC | Vavel España.

Dani llegaba este jueves a uno de los circuitos marcados en negro en su calendario tras hacer un mal fin de semana en Japón, por culpa de los neumáticos. Durante todo el fin de semana hemos visto cómo la Honda de Dani no terminaba de pillar el punto y así lo ha ido demostrando en las diferentes tandas de entrenamientos y hoy en la carrera.

Ayer durante los entrenamientos pudimos ver como a Dani le costaba coger el ritmo de su compañero de equipo y de los pilotos de Yamaha. A pesar de clasificarse directamente para la Q2, Dani tan solo pudo conseguir la 12ª posición en la parrilla.

Esta mañana Pedrosa tenía previsto probar una puesta a punto diferente a la que había llevado durante todo el fin de semana, pero la lluvia no se lo permitió. Aun así, el de Honda se clasificaba 3º a 0.427 del primer clasificado del warm up, Marc Márquez. Con este paso adelante las esperanzas de cara a la carrera aumentaban en el lado del box del veterano de Honda.

Una carrera acorde al fin de semana

A pesar de mejorar sus sensaciones en el warm up, Pedrosa no se ha encontrado a gusto durante toda la carrera y esto se ha visto reflejado en su clasificación. El piloto de Honda ha estado durante toda la carrera luchando con Andrea Dovizioso hasta el final. A principio de la carrera Dani Pedrosa ha sufrido una colada que le ha hecho descolgarse mucho en la remontada y finalmente solo ha podido conseguir una 12ª posición que le ha arrebatado a Dovizioso en la entrada a meta.

Al terminar la carrera Pedrosa declaraba: "Ha sido un fin de semana muy complicado. Teníamos algo para probar esta mañana, pero ha llovido y he tenido que salir a la carrera directamente con una puesta a punto nueva. En carrera me fui muy largo, como Dovi, perdí el contacto con el grupo y después no logré meter temperatura a los neumáticos".

Circuito negro en el calendario de Pedrosa

El circuito de Phillip Island es uno de los circuitos que más le cuestan al piloto de Honda. La forma del circuito, con curvas muy cerradas, con cambios muy rápidos y con un viento que frecuentemente está presente no benefician para nada a Pedrosa y es que debido a su físico esta es una carrera que le cuesta mucho al piloto catalán.

Dani no sube al podio en este circuito desde 2013. El año pasado Pedrosa no pudo correr en este Gran Premio debido a una lesión en la clavícula.

Pedrosa ya presagiaba desde el jueves que iba a ser un fin de semana complicado, pero la realidad ha superado las peores previsiones que tenían en mente en el box de Honda.

"En esta pista sabíamos que me iba a costar, pero fue más difícil de la cuenta. No logramos mejorar respecto ayer y no he podido dar ese extra para sobreponerme a la situación. Intentamos hacer muchos cambios, pero no logramos sacarlo adelante", afirmaba el '26'.

Diferente problema al de Japón

Mientras que la carrera del Gran Premio de Japón fue en mojado, los problemas que ha acarreado hoy el piloto catalán nada han tenido que ver con las condiciones meteorológicas. El 'pinchazo' del de Honda en estas dos carreras de la gira asiática le hacen bajar hasta la 5ª posición del mundial a 14 puntos del 4º clasificado, Valentino Rossi.

"En Japón me costó por otros motivos. Han sido dos fines de semana muy malos y ahora hay que concentrarse en Malasia", declaraba Pedrosa sobre este asunto.

Con estas estadísticas Dani pierde todas las opciones que podía tener para proclamarse campeón del mundo en la última carrera del año.

Malasia, un circuito bueno para el de Honda

Los pilotos a penas tienen tiempo de recuperarse de esta carrera porque inmediatamente tienen que volar hacia Malasia, la última carrera de la gira asiática y la penúltima del mundial.

El circuito de Malasia ha dado muchas alegrías al piloto catalán, en 2003 consiguió su primer mundial en este circuito y en el 2015 consiguió la pole, la victoria y fulminó los récords de la pista entre otros logros que ha conseguido en este circuito, por lo que el piloto de Honda tendrá que pasar página y centrarse en hacerlo bien en esta nueva prueba.

Sobre el circuito que tantos buenos momentos le ha dado ha comentado: "Es un circuito que me gusta mucho, esperemos que la moto vaya bien y podamos hacer un buen resultado".