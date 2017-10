Maverick Viñales: "Como piloto he dado mi 100% y sigo dándolo"

Fuente: VAVEL.

​Maverick ha vuelto a subir al tercer cajón del podio después de ausentarse en las últimas tres carreras, pero lejos de ser todo alegría en el box de Yamaha el resultado en esta carrera le da un sabor amargo al piloto de Roses.

Este sabor agridulce es provocado por dos motivos: en primer lugar, un toque con Iannone en las últimas vueltas le ha quitado todas las posibilidades de luchar por la victoria y en segundo lugar, esta combinación de resultados le hace despedirse de toda opción matemática de cara al mundial.

TOQUE CON IANNONE

Al acabar la carrera Maverick se ha mostrado especialmente molesto con el piloto de Suzuki tras el toque que tuvo en las últimas vueltas con Andrea Iannone y que le ha quitado toda posibilidad de luchar con Márquez y Rossi.

"Hemos tenido un pequeño toque con Iannone y me he quedado muy retrasado. Pensé que me iba fuera de pista. He podido reaccionar bien e irme largo, pero pude volver. Muchas acciones han estado al límite, he visto desde atrás que se tocaban continuamente. Una lástima el toque al final porque estaba esperando al final para sacar lo mejor", señalaba el piloto de Yamaha.

UNA TEMPORADA DE ALTIBAJOS

Tras una pretemporada perfecta y un inicio de mundial ideal ganando las dos primeras carreras de la temporada, el piloto de Yamaha pegó un bajón tras no encontrar el punto adecuado a su moto. Aunque se mantuvo líder hasta casi el ecuador de la temporada, poco a poco se ha ido viendo como su ventaja iba desapareciendo hasta que aquí en Australia se han fulminado por completo todas esas posibilidades.

"El podio sabe a poco. El objetivo hoy era quedar por delante de Márquez. Al menos cuando he apretado la moto ha reaccionado. En agua esta mañana me he sentido muy bien y era la primera vez en todo el año. Hemos dado un gran paso adelante", declaraba Viñales.

"Esperaba más de este año. Es difícil de decir lo que ha pasado. Poca confianza con el chasis y elecciones erróneas de neumáticos son los que nos ha costado el título", aseguró.

"Ojalá que en carreras en lluvia me hubiese sentido como en el warm up. Como piloto he dado mi 100% y sigo dándolo. Aún quedan dos carreras para intentar ganar. Es más razonable pensar en intentar conseguir el subcampeonato que en 2018", zanjaba.

NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL PILOTO DE YAMAHA

El mundial llega a la penúltima carrera del año, donde Maverick tendrá una nueva oportunidad de luchar por la victoria. Ya en los test de pretemporada vimos a Viñales brillar en este circuito por lo que se puede prever que este será uno de los escenarios buenos para el de Roses, aunque en este mundial no se pueden hacer muchas previsiones.